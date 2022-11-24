Возможные причины отсутствия выплат мобилизованным названы в Свердловской области

Тогда, когда появляются сомнения в выплатах, уполномоченные лица разбираются с каждым обращением. Трудности порой возникают из-за таких причин, как, не поступление информации в ЗАГС о том, что мужчина и женщина расписаны и являются законными супругами. Случается, что отец не внесен в свидетельство о рождении.