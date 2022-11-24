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Возможные причины отсутствия выплат мобилизованным названы в Свердловской области

Сегодня, 10:29
Фото: 1MI
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова назвала возможные причины, по которым некоторые мобилизованные могли не получить обещанные выплаты.

По словам Татьяны Мерзляковой, каждый ее день начинается со звонков на эту тему. Вместе с работниками аппарата уполномоченного, командирами гарнизонов, военными прокурорами, областным военкомом она разбирает сотни вопросов от мобилизованных граждан и членов их семей.

По ее словам, одни из главных вопросов – о довольствии. Этой темой граждане интересуются чаще всего.

Мы держим на контроле каждое. Вчера до ночи разбирались в истории с обращением ребят, которые проходят обучение в Тюмени. Что могу сказать сейчас: региональные выплаты, по 20 тысяч на семью и на каждого из детей, все получают точно в срок, здесь работа налажена, - сказала Татьяна Мерзлякова.

Тогда, когда появляются сомнения в выплатах, уполномоченные лица разбираются с каждым обращением. Трудности порой возникают из-за таких причин, как, не поступление информации в ЗАГС о том, что мужчина и женщина расписаны и являются законными супругами. Случается, что отец не внесен в свидетельство о рождении.

Случалось и такое, что у родственников арестованы счета и мы ищем решения, чтобы люди все равно получили деньги, - добавила Татьяна Мерзлякова.
Куда жаловаться на отсутствие выплат мобилизованным в Свердловской области
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Она отметила, что с начала весны на телефон «горячей линии» (8-800-101-91-1) поступило свыше 10 500 звонков и около 1300 писем. Более 80% указанных проблем к настоящему моменту неактуальны, так как были решены.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Выплаты#Мобилизованные#Деньги#Частичная мобилизация в России
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