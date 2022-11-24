Вредные для здоровья продукты стали чаще покупать жители России

Наиболее спортивными оказались жители Магаданской области. Они тратят на культурные и спортивные мероприятия в среднем 7,2 тысячи рублей. В Москве эта сумма составила почти 6,2 тысячи рублей, в Карелии — почти 6 тысяч рублей. В Челябинской и Московской областях эта сумма составила 4,3 и почти 3,5 тысячи рублей.

На рестораны и доставку еды больше всех потратили москвичи — 4,8 тысячи рублей в месяц. На втором месте оказалась Омская область — 4,1 тысячи рублей. Следом за ней идут Ханты-Мансийский автономный округ с 4 тысячами рублей, Санкт-Петербург — 3,1 тысячи рублей и Приморский край — 3 тысячи рублей.