Вредные для здоровья продукты стали чаще покупать жители России

Такая тенденция наблюдается с апреля по июль 2022 года. Выводы сделали специалисты FinExpertiza на основе данных Росстата, пишут «Новые известия».
В сообщении отмечается, что во втором квартале 2022 года расходы домохозяйств стали походить на пандемийную модель потребления. По сравнению с 2021 годом, затраты на приобретение алкоголя, сигарет и сладкого выросли на 18,6%.
При этом траты на платные развлечения и спорт уменьшились. За тот же период падение составило 26,6%. Однако на рестораны, в том числе доставку готовой продукции на дом, траты россиян выросли на 15,3%.
Больше всего на вредные продукты тратят жители Камчатского края. Там, из расчета на семью из трх человек, на алкоголь, сладкое и сигареты в месяц ушло 6,4 тысячи рублей. Жители Москвы тратят чуть меньше — 6,2 тысячи рублей. В Мурманской области данный показатель составил 6030 рублей, а в Чукотском и Ямало-ненецком округах — 6020 и 5750 рублей соответственно.
Наиболее спортивными оказались жители Магаданской области. Они тратят на культурные и спортивные мероприятия в среднем 7,2 тысячи рублей. В Москве эта сумма составила почти 6,2 тысячи рублей, в Карелии — почти 6 тысяч рублей. В Челябинской и Московской областях эта сумма составила 4,3 и почти 3,5 тысячи рублей.
На рестораны и доставку еды больше всех потратили москвичи — 4,8 тысячи рублей в месяц. На втором месте оказалась Омская область — 4,1 тысячи рублей. Следом за ней идут Ханты-Мансийский автономный округ с 4 тысячами рублей, Санкт-Петербург — 3,1 тысячи рублей и Приморский край — 3 тысячи рублей.
По мнению ряда исследователей, такое изменение потребительского поведения может указывать на стресс. Также россияне стали активнее приобретать системы видеонаблюдения и чаще отказываться от путешествий за границу. Снизился спрос и на арендное жилье.