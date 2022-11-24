«Я не думала, что мое увлечение легкой атлетикой станет профессией».

В России к тому времени лёгкая атлетика развивалась медленно. В 1888 году в посёлке Тяр-

лево, расположенного недалеко от Санкт-Петербурга, был организован спортивный кружок, который и провёл первое в России соревнование по бегу. Спустя семь лет российская лёгкая атлетика состояла из бега, ходьбы, кросса, барьерного бега, толкания ядра, метания кожаного мяча, тройного прыжка как с места, так и с разбега, прыжка в длину и высоту с разбега и без. На Олимпиаду наши легкоатлеты впервые поехали в 1912 году. Команда из 47 спортсменов отправилась в Стокгольм, но медалей на родину не привезла. В тот же год был создан современный руководящий орган – Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ). В конце 2019 года организация изменила свое название не World Athletics.