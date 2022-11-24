За отлетевший кусок забора на Audi в Екатеринбурге застройщик заплатит 100 тысяч

Прошлым летом на улице Белинского произошла авария. Иномарка Audi A6 ехала по Объездной дороге в сторону улицы Белинского, как вдруг по ветру до машины долетел кусок забора из металла, сообщает Свердловский областной суд.
Выяснилось, что на данном участке происходило строительство ТРЦ «Золотой», осуществляемое ООО СМП «ГорРемСтрой». При этом соответствующих дорожных знаков не было.
На месте, где произошло ЧП, строительство вел ООО «Уральский Электромеханический Завод «Электромаш». Тогда на подрядчика был составлен административный протокол.
Водитель иномарки после произошедшего обратился в суд. Он пояснил, что отремонтировал машину за 104 905 рублей. Еще 10 тысяч рублей он отдал за оценку ущерба.
Далее была назначена экспертиза которая показала, что ремонт должен был стоить 80 500 рублей. Поэтому с ООО СМП «ГорРемСтрой» были взысканы убытки в размере 80 500 рублей, 7 тысяч рублей за оценку ущерба, 9 тысяч рублей – на оплату услуг представителя, а также 2 615 рублей госпошлины.