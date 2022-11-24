За отлетевший кусок забора на Audi в Екатеринбурге застройщик заплатит 100 тысяч

Далее была назначена экспертиза которая показала, что ремонт должен был стоить 80 500 рублей. Поэтому с ООО СМП «ГорРемСтрой» были взысканы убытки в размере 80 500 рублей, 7 тысяч рублей за оценку ущерба, 9 тысяч рублей – на оплату услуг представителя, а также 2 615 рублей госпошлины.