Дымовые шашки и ликвидация врага: уральских военных обучили борьбе с терроризмом

Информация о прошедшем мероприятии размещена на официальном сайте Министерства обороны России. Из пресс-релиза следует, что условия, при которых проходили занятия, были максимально приближены к реальности: холостые боеприпасы, светошумовые гранаты и многое другое было в наличии у военных из Свердловской области.