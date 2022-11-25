Дымовые шашки и ликвидация врага: уральских военных обучили борьбе с терроризмом

Военные получили практический опыт, который позволит эффективно бороться против преступности. Они узнали, как разминировать автомобиль или военную базу, как эвакуировать местных жителей из опасных зон и что делать, чтобы захватить, ликвидировать и остаться в живых.
Информация о прошедшем мероприятии размещена на официальном сайте Министерства обороны России. Из пресс-релиза следует, что условия, при которых проходили занятия, были максимально приближены к реальности: холостые боеприпасы, светошумовые гранаты и многое другое было в наличии у военных из Свердловской области.