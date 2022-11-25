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Дымовые шашки и ликвидация врага: уральских военных обучили борьбе с терроризмом

Сегодня, 14:44
Фото: 1MI

Военных из Свердловской области обучили борьбе с террористами

Военнослужащих свердловчан научили необходимым действиям, нужным для ликвидации террористической угрозы. В учениях принимали участие бойцы из разных регионов Урала: Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

Военные получили практический опыт, который позволит эффективно бороться против преступности. Они узнали, как разминировать автомобиль или военную базу, как эвакуировать местных жителей из опасных зон и что делать, чтобы захватить, ликвидировать и остаться в живых.

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Информация о прошедшем мероприятии размещена на официальном сайте Министерства обороны России. Из пресс-релиза следует, что условия, при которых проходили занятия, были максимально приближены к реальности: холостые боеприпасы, светошумовые гранаты и многое другое было в наличии у военных из Свердловской области.

#Общество#Свердловская область#Военные#Учения#Оружие#Терроризм#Анна Варнакина
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