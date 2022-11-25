Где НМУ и почему заводы снова коптят? Тагильчане жалуются на выбросы по всему городу

Во время НМУ по закону промышленные предприятия должны снижать объемы выбросов. Судя по тому, что видят в этот день 340 тысяч тагильчан в небе, — никто не торопится напомнить заводам Нижнего Тагила о том, что в городе должен быть «Чистый воздух».