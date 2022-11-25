Где НМУ и почему заводы снова коптят? Тагильчане жалуются на выбросы по всему городу

Утром проснулись, подошли к окну — а там со стороны «Уралвагонзавода» идет облако выбросов прямо в наши окна, словно туманом расстилается, — рассказывает житель дома в Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила.
На дымку и неприятный запах пожаловалась и жительница Тагилстроя, которая в 8 часов утра ждала маршрутку на остановке и дышала выбросами со стороны НТМК.
Сухоложский поселок накрыло смогом, видимость на дороге не очень хорошая. Дым идет с Коксохима, — говорит тагильский автомобилист.
Сильная задымленность была на улицах Фестивальная, Кулибина и Восточное шоссе — там из-за выбросов с Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК не было видно даже самого предприятия.
Затянуло дымом и центр города, Выю и Красный Камень. Со стороны Аглофабрики ВГОКа выбросы растянулись над несколькими микрорайонами Нижнего Тагила.
Северный ветер и морозы в пятницу сыграли с тагильчанами злую шутку: все вредные выбросы из труб заводов спускаются к земле, а не рассеиваются высоко в воздухе. При этом данные погодные обстоятельства почему-то не стали поводом для синоптиков УГМС, чтобы объявить неблагоприятные метеорологические условия.
Во время НМУ по закону промышленные предприятия должны снижать объемы выбросов. Судя по тому, что видят в этот день 340 тысяч тагильчан в небе, — никто не торопится напомнить заводам Нижнего Тагила о том, что в городе должен быть «Чистый воздух».