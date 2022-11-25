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Где НМУ и почему заводы снова коптят? Тагильчане жалуются на выбросы по всему городу

Сегодня, 08:27
Фото: TagilCity.ru

Смог накрыл Нижний Тагил 25 ноября

С утра 25 ноября выбросы с промышленных предприятий Нижнего Тагила накрыли все районы города. Жалобы на густые облака дыма, висящие над жилыми домами, поступают в редакцию TagilCity.ru со всех районов города — из Тагилстроевского, Ленинского и Дзержинского.
Утром проснулись, подошли к окну — а там со стороны «Уралвагонзавода» идет облако выбросов прямо в наши окна, словно туманом расстилается, — рассказывает житель дома в Алтайском микрорайоне Нижнего Тагила.

На дымку и неприятный запах пожаловалась и жительница Тагилстроя, которая в 8 часов утра ждала маршрутку на остановке и дышала выбросами со стороны НТМК.

Сухоложский поселок накрыло смогом, видимость на дороге не очень хорошая. Дым идет с Коксохима, — говорит тагильский автомобилист.

Сильная задымленность была на улицах Фестивальная, Кулибина и Восточное шоссе — там из-за выбросов с Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК не было видно даже самого предприятия.

Затянуло дымом и центр города, Выю и Красный Камень. Со стороны Аглофабрики ВГОКа выбросы растянулись над несколькими микрорайонами Нижнего Тагила. 

Северный ветер и морозы в пятницу сыграли с тагильчанами злую шутку: все вредные выбросы из труб заводов спускаются к земле, а не рассеиваются высоко в воздухе. При этом данные погодные обстоятельства почему-то не стали поводом для синоптиков УГМС, чтобы объявить неблагоприятные метеорологические условия.

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Во время НМУ по закону промышленные предприятия должны снижать объемы выбросов. Судя по тому, что видят в этот день 340 тысяч тагильчан в небе, — никто не торопится напомнить заводам Нижнего Тагила о том, что в городе должен быть «Чистый воздух».

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#Александра Логинова#Выбросы#ЕВРАЗ НТМК#Уралвагонзавод#ОАО ВГОК#Вгок#Смог#Дым#Нижний Тагил#Экология#Эксклюзив
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