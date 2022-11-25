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Глава РЭО Буцаев: На «Зеленой премии» будут награждены ведущие проекты из шорт-листов

25 ноября 14:03
Фото: pxhere.com
РЭО опубликовал на своем сайте список лучших экопроектов в рамках «Зеленой премии — 2022». Они представлены в пяти номинациях: общественные, корпоративные, образовательные, просветительские, технологические и цифровые проекты. Авторы лучших работ получат гранты в общем размере 3,45 миллиона рублей.

Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, жюри премии составило шорт-листы из более чем трех тысяч заявок. Внимание уделялось проектам, которые больше всего направлены на развитие отрасли обращения с ТКО и в целом на экологическое мышление граждан, пишет 360tv.ru.

«Теперь жюри предстоит отобрать из шорт-листов ведущие проекты. Победители „Зеленой премии“ получат денежные призы на развитие своих проектов», — добавил Буцаев.

Между победителями будет распределен призовой фонд в размере 3,45 миллиона рублей. Самый большой грант на одного участника — 300 тысяч рублей. Стоит отметить, что премия проводится в целях реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Как уточнил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко, занявшие с 11 по 20 места финалисты получат по 20 тысяч рублей, с 4 по 10 — по 50 тысяч рублей, за третье место предусмотрен грант в размере 100 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч и за первое — 300 тысяч рублей. Это касается номинаций «Общественные проекты», «Образовательные проекты» и «Просветительские проекты».

Другой отбор будет проходить в номинации «Регионы России». Это непубличная специальная номинация, оценивающая деятельность субъектов РФ в сфере обращения с отходами. Оценивать номинантов в этой категории будут по специальной методологии, разработанной РЭО.

В состав жюри вошли эксперты отрасли обращения с ТКО, общественники, чиновники и предприниматели, чья работа направлена на решение экологических проблем. Среди них глава Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, первый замглавы Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, советник президента, спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, руководитель информационно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик и другие.

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