Глава РЭО Буцаев: На «Зеленой премии» будут награждены ведущие проекты из шорт-листов

Как уточнил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко, занявшие с 11 по 20 места финалисты получат по 20 тысяч рублей, с 4 по 10 — по 50 тысяч рублей, за третье место предусмотрен грант в размере 100 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч и за первое — 300 тысяч рублей. Это касается номинаций «Общественные проекты», «Образовательные проекты» и «Просветительские проекты».