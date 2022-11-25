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Глейзер признал, что «Манчестер Юнайтед» может быть продан

Сегодня, 13:38
На приобретение клуба уже претендуют несколько инвесторов.

Один из владельцев «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер прокомментировал появившуюся информацию о том, что клуб в ближайшее время может быть продан. Об этом пишет «Советский спорт», ссылаясь на иностранные СМИ.

Как отметил функционер, правление «красных» дьяволов» рассматривает различные варианты развития клуба. В том числе, он не исключил продажу команды, если появятся достойные предложения.

Добавим, что после 14 матчей нынешнего сезона чемпионата Англии «МЮ» располагается на пятой позиции турнирной таблицы, имея в своем активе 26 очков.

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