Горняк погиб на шахте в Североуральске

О том, что на шахте произошло чрезвычайное происшествие, стало известно в 14:19. Глава предприятия сообщил о трагедии в правоохранительные органы. О других погибших пока ничего неизвестно. У свердловчанина остались жена и 11-летний сын.
На месте происшествия трудятся сотрудники Следственного отдела Свердловской области, сообщает издание Е1. Гибель жителя Североуральска подтвердил глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее стало известно, что из-за гибели рабочего шахте в Краснотурьинске грозит миллионный штраф.