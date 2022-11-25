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Горняк погиб на шахте в Североуральске

Сегодня, 16:17
Фото: 1MI
34-летний Максим Ширяев трудился на шахте «Черемуховская-Глубокая» в Североуральске. Мужчина погиб в недрах земли. О том, что именно случилось 25 ноября, станет известно позднее.

О том, что на шахте произошло чрезвычайное происшествие, стало известно в 14:19. Глава предприятия сообщил о трагедии в правоохранительные органы. О других погибших пока ничего неизвестно. У свердловчанина остались жена и 11-летний сын.

На месте происшествия трудятся сотрудники Следственного отдела Свердловской области, сообщает издание Е1. Гибель жителя Североуральска подтвердил глава пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Ранее стало известно, что из-за гибели рабочего шахте в Краснотурьинске грозит миллионный штраф.

#Анна Варнакина#Происшествия#Североуральск#Смерть#Шахта#Рабочий#Валерий Горелых
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