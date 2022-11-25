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Госдума утвердила прожиточный минимум на 2023 год в России

Сегодня, 05:15
Фото: 1MI
В 2023 году прожиточный минимум повысится до 14 375 рублей, следует из документа в электронной базе Госдумы России.

Авторы поясняют, что новый прожиточный минимум рассчитывается исходя из прогнозов аналитиков на границу бедности, которая будет достигнута по окончании следующего и 2024 года. Инициатива внесена 28 сентября, одобрена в первом чтении менее, чем через месяц, и принята во втором, прошедшем 22 ноября.

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Инициатором увеличения прожиточного минимума и МРОТ стал Минтруд. Федеральный орган предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда до 16 242 рублей в 2023 году. Законопроект внесли в Госдуму в сентябре, при первом рассмотрении (26 октября) его одобрили.

С повышением МРОТ и ПМ увеличатся и некоторые соцвыплаты и региональные доплаты пенсионерам, следует из пояснения Министерства труда и соцзащиты России.

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Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о едином детском пособии. Юным гражданам до наступления совершеннолетнего возраста и беременным женщинам будут выплачивать пособия в зависимости от уровня материального обеспечения семьи: 50% — тем, чьи доходы ниже уровня прожиточного минимума, 75% — тем, кому первый размер пособия не позволяет достичь уровня ПМ, 100% — для тех, кому недостаточно и предыдущего пункта. Также при формировании пособия будет использоваться расчет действительной оценки нуждаемости: в министерстве труда проверят, сколько квадратных метров жилья приходится на одного человека.

#Дети#Деньги#Прожиточный минимум#Россия#Госдума#Экономика#Анна Варнакина
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