Госдума утвердила прожиточный минимум на 2023 год в России

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о едином детском пособии. Юным гражданам до наступления совершеннолетнего возраста и беременным женщинам будут выплачивать пособия в зависимости от уровня материального обеспечения семьи: 50% — тем, чьи доходы ниже уровня прожиточного минимума, 75% — тем, кому первый размер пособия не позволяет достичь уровня ПМ, 100% — для тех, кому недостаточно и предыдущего пункта. Также при формировании пособия будет использоваться расчет действительной оценки нуждаемости: в министерстве труда проверят, сколько квадратных метров жилья приходится на одного человека.