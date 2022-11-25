Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал об эффективности проектов с технологиями ИИ

Воробьёв рассказал, что раньше полицейский экипаж, в состав которого включали инспектора эконадзора, останавливал мусоровоз. Если вывоз мусора был несанкционированным, выписывался штраф. Сейчас нарушения в данной сфере определяются при помощи ИИ и дорожных видеокамер. Каждая из мусорных машин имеет свой электронный талон. Уже в следующем году штрафы будет выписывать не инспектор, а искусственный интеллект.