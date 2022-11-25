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Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал об эффективности проектов с технологиями ИИ

Сегодня, 08:41
Фото: пресс-служба Сбер
Глава Подмосковья Андрей Воробьёв принял участие в 7-й ежегодной конференции по ИИ AI Journey — 2022 — «Путешествие в мир искусственного интеллекта», организованной Сбербанком.

В мероприятии участвовал президент Российской Федерации, он открыл главную дискуссию, на которой обсуждались ИИ-разработки, необходимые для развития отечественной экономики, пишет newizv.ru.

По словам главы государства, Московская область находится на пороге воплощения в жизнь знакового проекта. Речь идет о полномасштабных изменениях системы управления со сквозным внедрением искусственного интеллекта. Также он обратился в Сергею Собянину и Андрею Воробьёву с просьбой масштабировать опыт, наработанный в данном направлении, на всю Россию.

Эксперты отмечают, что Московская область — один из лидеров среди субъектов Российской Федерации по внедрению инновационных технологий как в госуправлении и контрольно-надзорной деятельности, так и в отраслевых задачах.

Воробьёв заявил, что его регион старается «дружить с ИИ». Так, в медицинской сфере работает робот Светлана, принимающий в день по 35 000 звонков. По мнению главы Подмосковья,  необходимо и дальше развивать это направление, чтобы искусственный интеллект стал функцией. 

Согласно статистике, в Московской области каждый день осуществляется примерно 200 000 записей к врачу. Робот Светлана заменяет примерно 345 операторов кол-центра.

Ещё один пример применения искусственного интеллекта — контроль вывоза строительных отходов. 

Воробьёв рассказал, что раньше полицейский экипаж, в состав которого включали инспектора эконадзора, останавливал мусоровоз. Если вывоз мусора был несанкционированным, выписывался штраф. Сейчас нарушения в данной сфере определяются при помощи ИИ и дорожных видеокамер. Каждая из мусорных машин имеет свой электронный талон. Уже в следующем году штрафы будет выписывать не инспектор, а искусственный интеллект.

В Подмосковье действует целый ряд проектов с использованием технологий искусственного интеллекта. Это и распределение обращений жителей в системе «Добродел», и контроль за работой такси, и проект  «Безопасный регион». Вскоре стартуют еще несколько проектов, освобождающих людей от рутинной работы и перекладывающих ее на роботов.

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