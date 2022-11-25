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Избивший девушку на заправке в Нижнем Тагиле мужчина задержан

Сегодня, 11:44
Личность мужчины, который избил женщину на заправке на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле, установлена. Им оказался местный житель 1993 года рождения.

Молодой человек уже ранее привлекался к уголовной ответственности. Он совершал преступления против личности и грабежи. Накануне 24 ноября мужчина попался правоохранителям с алкоголем в общественном месте. За это на него составили административный протокол.

Благодаря откликам горожан, нарушителя удалось установить. Он опрошен и дал признательные показания. Однако утверждает, что был сильно пьян  ничего не помнит, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». На данный момент по факту произошедшего продолжается проверка. По ее результатам будет принято обоснованное решение.

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#Происшествия#Криминал#Новости УрФО#Эксклюзив#Нижний Тагил#Нападение#Избиение#Полиция#Заправка#Ирина Кирилова
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