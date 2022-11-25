Избивший девушку на заправке в Нижнем Тагиле мужчина задержан

Благодаря откликам горожан, нарушителя удалось установить. Он опрошен и дал признательные показания. Однако утверждает, что был сильно пьян ничего не помнит, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». На данный момент по факту произошедшего продолжается проверка. По ее результатам будет принято обоснованное решение.