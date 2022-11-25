Кованая беседка появилась в Парке советской скульптуры Нижнего Тагила

На обновленной площадке местный музей планирует проводить художественные выставки, пленэры и концерты. Планы воплотятся в жизнь с приходом тепла в Нижний Тагил.
К тому же, она [беседка] хорошо вписалась в архитектурный облик центрального проспекта города, — сообщил градоначальник Нижнего Тагила Владислав Пинаев в социальных сетях.
Напомним, что на продолжение работ по благоустройству территории дополнительно выделялось 4 миллиона рублей. Строительство площадки из чугунного литья в Нижнем Тагиле началось в середине сентября.