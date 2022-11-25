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Кованая беседка появилась в Парке советской скульптуры Нижнего Тагила

Сегодня, 07:51
Фото: скриншот из видео Владислава Пинаева
В рамках проведения работ по благоустройству Парка советской скульптуры в Нижнем Тагиле на территории общественного пространства установили кованую беседку. Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев.

На обновленной площадке местный музей планирует проводить художественные выставки, пленэры и концерты. Планы воплотятся в жизнь с приходом тепла в Нижний Тагил.

К тому же, она [беседка] хорошо вписалась в архитектурный облик центрального проспекта города, — сообщил градоначальник Нижнего Тагила Владислав Пинаев в социальных сетях.
Беседка из чугунного литья появится в Парке советской скульптуры в Нижнем Тагиле
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Напомним, что на продолжение работ по благоустройству территории дополнительно выделялось 4 миллиона рублей. Строительство площадки из чугунного литья в Нижнем Тагиле началось в середине сентября.

#Нижний Тагил#Город#Эксклюзив#Владислав Пинаев#Беседа#Парк#КТГ Парк советских скульптур#Реконструкция#Анна Варнакина
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