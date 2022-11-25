Медали «За отвагу» получили мобилизованные из Свердловской области

Уральцы стянули силы противника на себя, чтобы он выдал свои позиции. Полученные координаты передавались в командный пункт для нанесения ударов. В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что их самоотверженность и хладнокровие позволили нанести поражение противнику.
Вы оказались здесь, с честью выполнили свой воинский долг, Родина вас наградила за это.
Один из членов экипажа, механик-водитель, рассказал о своих действиях во время боя. Он отметил, что его задачей является вывоз личного состава и поддержка огнем.
Сперва страшновато было, а потом втянулись, нормально всё стало. Все наши товарищи действовали слаженно, это привело к результату, — сообщил военнослужащий.