Медали «За отвагу» получили мобилизованные из Свердловской области

Уральцы стянули силы противника на себя, чтобы он выдал свои позиции. Полученные координаты передавались в командный пункт для нанесения ударов. В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что их самоотверженность и хладнокровие позволили нанести поражение противнику.