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Медали «За отвагу» получили мобилизованные из Свердловской области

Сегодня, 10:30
Шестеро мобилизованных из Свердловской и Челябинской областей получили медали «За отвагу». Все они выполняют задачи в составе экипажа БМП.

Уральцы стянули силы противника на себя, чтобы он выдал свои позиции. Полученные координаты передавались в командный пункт для нанесения ударов. В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что их самоотверженность и хладнокровие позволили нанести поражение противнику.

На видео, опубликованном на официальном ресурсе ведомства, офицер заявил:
Вы оказались здесь, с честью выполнили свой воинский долг, Родина вас наградила за это.

Один из членов экипажа, механик-водитель, рассказал о своих действиях во время боя. Он отметил, что его задачей является вывоз личного состава и поддержка огнем. 

Сперва страшновато было, а потом втянулись, нормально всё стало. Все наши товарищи действовали слаженно, это привело к результату, — сообщил военнослужащий.
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