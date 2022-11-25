Мошенники стали чаще обманывать жителей Нижнего Тагила в 2022 году

За 10 месяцев этого года сотрудники полиции Нижнего Тагила зарегистрировали 343 случая мошенничества с использованием звонков и интернета. Из них раскрыто 15 дел. Такие данные озвучил начальник следственного управления МУ МВД «Нижнетагильское» полковник юстиции Ахсар Келехсаев.
Чаще всего мошенники обманывают тагильчан с помощью звонков, представляясь сотрудниками МВД, ФСБ и Центробанка. Далее они сообщают, что деньги жертвы на лицевом счете находятся в опасности и предлагают перевести их на якобы более безопасный счет. Таких случаев в Нижнем Тагиле зафиксировано 140 в этом году.
Другая схема — это «вашему родственнику грозит привлечение к уголовной ответственности», и, чтобы этого не произошло, нужно заплатить определенную сумму. Деньги забирает «курьер».
Организаторов таких преступлений поймать сложно. Но соучастников, так называемых курьеров, мы ловим. Это те, которые приезжают забирать деньги. Часть суммы, определенный процент, они оставляют себе, а остальное сразу же переводят организаторам. Всего в течение года зафиксировано 48 таких преступлений, — рассказал Ахсар Келехсаев.
Он привел пример, когда несколько иногородних граждан работали такими курьерами в Нижнем Тагиле. Они приезжали в город, только чтобы забрать деньги. Полицейские вышли на эту группу в ходе оперативно-розыскных мероприятий. После чего задержанные дали признательные показания.
Также распространены случаи взлома страниц в соцсетях и рассылка сообщений друзьям и родственникам с просьбой материальной помощи, мошенничества с помощью сайтов с объявлениями и «инвестиционные компании». Последние предлагают людям вложится в какой-либо проект, а после вытягивают из них все больше денег. Когда человек понимает, что стал жертвой обмана, лже-компания перестает выходить с ним на связь.
Сотрудники полиции напоминают о том, что работники банков и правоохранительных органов никогда не сообщают держателям банковских карт информацию о состоянии их счета и не предлагают перевести деньги куда-либо еще. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно с осторожностью относится к звонкам с незнакомых номеров, а также перепроверять всю информацию от звонящих.