Мошенники стали чаще обманывать жителей Нижнего Тагила в 2022 году

Также распространены случаи взлома страниц в соцсетях и рассылка сообщений друзьям и родственникам с просьбой материальной помощи, мошенничества с помощью сайтов с объявлениями и «инвестиционные компании». Последние предлагают людям вложится в какой-либо проект, а после вытягивают из них все больше денег. Когда человек понимает, что стал жертвой обмана, лже-компания перестает выходить с ним на связь.