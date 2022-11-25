Мультфильм школьника из Нижнего Тагила стал лучшим на всероссийском конкурсе

Данная студия мультипликации находится в доме детского творчества Тагилстроевского района, СП «Тимуровец». Ученик Вадим Шестаков создал мультфильм, посвященный Нижнему Тагилу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Пятиминутный пластилиновый мультфильм-экскурсия повествует зрителю о Нижнем Тагиле, а также о местных жителях. Помогала мальчику в подготовке педагог Юлия Федоренко.
Видеоролики победителей и призёров конкурса будут использованы при подготовке интерактивного контента «Онлайн-экскурсия «Регионы России глазами детей».