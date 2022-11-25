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Мультфильм школьника из Нижнего Тагила стал лучшим на всероссийском конкурсе

Сегодня, 10:52
Фото: Фото: администрация Нижнего Тагила
Воспитанник студии мультипликации «Аниматограф» из Нижнего Тагила одержал победу в конкурсе «Регионы России глазами детей».

Данная студия мультипликации находится в доме детского творчества Тагилстроевского района, СП «Тимуровец». Ученик Вадим Шестаков создал мультфильм, посвященный Нижнему Тагилу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: администрация Нижнего Тагила

Пятиминутный пластилиновый мультфильм-экскурсия повествует зрителю о Нижнем Тагиле, а также о местных жителях. Помогала мальчику в подготовке педагог Юлия Федоренко. 

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Видеоролики победителей и призёров конкурса будут использованы при подготовке интерактивного контента «Онлайн-экскурсия «Регионы России глазами детей».

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Ученик#Мультик
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