На 200 рублей повысилась плата за горячую воду в Екатеринбурге

Так, с 2019 года стоимость горячей воды в Екатеринбурге увеличилась на четверть.
Индексацию тарифов с 2020 года проводили раз в год, но в 2022-м Минэкономразвития разрешило поднять цены в июле и декабре – то есть дважды за один год.
В следующий раз плата за ЖКУ увеличится в 2024 году. «Двойное» повышение объясняли различными факторами. Властям требовалось больше средств для обеспечения стабильности коммунальной системы.
По данным Минэкономразвития РФ, ранее речь шла о необходимости «двойного» повышения для сохранения предоставления качественных услуг ЖКУ.
Также там отмечается, что уже несколько лет темпы роста были ниже уровня инфляции. Министерство разрешило властям регионов увеличить расценки на максимум 9%.