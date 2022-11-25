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На 200 рублей повысилась плата за горячую воду в Екатеринбурге

Сегодня, 07:26
Фото: 1MI
Цены на горячую воду в Екатеринбурге увеличились почти на 200 рублей за период с 2019 года. А недавно стали известны новые тарифы на услуги ЖКХ. Они начнут действовать с 1 декабря.

Так, с 2019 года стоимость горячей воды в Екатеринбурге увеличилась на четверть.

Индексацию тарифов с 2020 года проводили раз в год, но в 2022-м Минэкономразвития разрешило поднять цены в июле и декабре – то есть дважды за один год.

В следующий раз плата за ЖКУ увеличится в 2024 году. «Двойное» повышение объясняли различными факторами. Властям требовалось больше средств для обеспечения стабильности коммунальной системы.

По данным Минэкономразвития РФ, ранее речь шла о необходимости «двойного» повышения для сохранения предоставления качественных услуг ЖКУ.

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Также там отмечается, что уже несколько лет темпы роста были ниже уровня инфляции. Министерство разрешило властям регионов увеличить расценки на максимум 9%.

#Елена Озерова#Экономика#Новости УрФО#Жкх#Квитанции#Горячая вода#Тарифы
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