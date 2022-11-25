На будущем полигоне ТКО под Нижним Тагилом завершены земляные работы

По словам начальника управления строительства и эксплуатации объектов обращения с ТКО АО «Облкоммунэнерго» Ильи Дедюхина, завершено также устройство фундаментов под технологическое оборудование, ведется устройство основания и бетонирование силовых плит пола, а также работы по вертикальной планировке корпуса.