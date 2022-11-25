На будущем полигоне ТКО под Нижним Тагилом завершены земляные работы

Рабочие уже подготовили котлован, возвели ограждающую дамбу и сделали нагорную канаву. Сейчас место будущего полигона ТКО оборудуют гидроизоляцией и дренажной канализацией.
Работы ведутся согласно графику. Продолжается монтаж каркаса производственного корпуса будущего МСК и установка профлиста кровли на готовые конструкции.
По словам начальника управления строительства и эксплуатации объектов обращения с ТКО АО «Облкоммунэнерго» Ильи Дедюхина, завершено также устройство фундаментов под технологическое оборудование, ведется устройство основания и бетонирование силовых плит пола, а также работы по вертикальной планировке корпуса.
Продолжается монтаж металлоконструкций административно-бытовой пристройки, проводятся гидравлические испытания насосной станции пожаротушения. Для котельной построен газопровод, выполнены фундаменты под котельную и дымовую трубу.
В скором времени здесь будет завершен монтаж внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения, металлоконструкций каркаса, стенового ограждения и кровли производственного корпуса и пристройки.
Напомним, что объекты строятся с учетом всех экологических требований. Строительство ведется по концессионному соглашению между администрацией города и компанией.