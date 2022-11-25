Новый способ уклонения от отправки на спецоперацию придумали мобилизованные в Елани

Заключается метод в том, что мобилизованные берут увольнительные, а затем едут в какую-нибудь больницу. Там им удаляют аппендицит, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник. По его словам, мобилизованные считают такую операцию безопасной для здоровья, но при этом после нее в течение месяца запрещены физические нагрузки.
Также мобилизованные уверены, что за один месяц ситуация может поменяться и их не отправят на фронт. По данным источника, уже зарегистрировано около 30 таких случаев «аппендицита».
По каждому из случаев будет проведена проверка. Коснется она и врачей, проводивших операции. В частности, их будут проверять на законность работы.
По мнению медиков, удаление аппендицита несет отложенный вред здоровью. То есть, человек восстанавливается быстро, но скажутся последствия операции под общим наркозом. Кроме того, аппендикс отвечает за иммунитет.
В части отмечают, что операция не даст возможности отказаться от прохождения службы в зоне специальной операции. На месяц действительно предоставляется отсрочка, но потом все равно придется возвращаться.