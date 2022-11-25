TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Новый способ уклонения от отправки на спецоперацию придумали мобилизованные в Елани

Сегодня, 11:36
Фото: 1MI
В учебном центре мобилизованных, расположенном в Елани Свердловской области, мужчины придумали новый способ, как избежать отправки в зону проведения спецоперации. Руководство центра пытается вести работу по разъяснению вредности и бесполезности метода.

Заключается метод в том, что мобилизованные берут увольнительные, а затем едут в какую-нибудь больницу. Там им удаляют аппендицит, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник. По его словам, мобилизованные считают такую операцию безопасной для здоровья, но при этом после нее в течение месяца запрещены физические нагрузки.

Где посмотреть начисления мобилизованному из Свердловской области
Узнать подробнее

Также мобилизованные уверены, что за один месяц ситуация может поменяться и их не отправят на фронт. По данным источника, уже зарегистрировано около 30 таких случаев «аппендицита».

Куда жаловаться на отсутствие выплат мобилизованным в Свердловской области
Узнать подробнее

По каждому из случаев будет проведена проверка. Коснется она и врачей, проводивших операции. В частности, их будут проверять на законность работы.

Гневное обращение записали мобилизованные из Екатеринбурга
Узнать подробнее

По мнению медиков, удаление аппендицита несет отложенный вред здоровью. То есть, человек восстанавливается быстро, но скажутся последствия операции под общим наркозом. Кроме того, аппендикс отвечает за иммунитет.

Возможные причины отсутствия выплат мобилизованным названы в Свердловской области
Узнать подробнее

В части отмечают, что операция не даст возможности отказаться от прохождения службы в зоне специальной операции. На месяц действительно предоставляется отсрочка, но потом все равно придется возвращаться.

Медали «За отвагу» получили мобилизованные из Свердловской области
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Общество#Частичная мобилизация в России#Операция на Украине#Новости УрФО#Свердловская область#Военные#Мобилизованные
Подпишитесь
Где НМУ и почему заводы снова коптят? Тагильчане жалуются на выбросы по всему городу
Сегодня, 08:27
Экстремальное импортозамещение: в Нижнем Тагиле шьют мотоэкипировку для гонщиков
Сегодня, 11:45
Названа новая дата прощания с погибшим на СВО ефрейтором из Нижнего Тагила
Сегодня, 09:34
Тагильчанка инвестировала 111 тысяч рублей в мошенников
Сегодня, 10:52
Число вакансий на предприятиях в Нижнем Тагиле выросло после мобилизации
Вчера, 08:45