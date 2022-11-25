Новый способ уклонения от отправки на спецоперацию придумали мобилизованные в Елани

Заключается метод в том, что мобилизованные берут увольнительные, а затем едут в какую-нибудь больницу. Там им удаляют аппендицит, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник. По его словам, мобилизованные считают такую операцию безопасной для здоровья, но при этом после нее в течение месяца запрещены физические нагрузки.