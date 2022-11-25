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Первый в Свердловской области экодом устанавливают в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:24
Фото: TagilCity.ru
Установка Экодома в парке "Народный"
Установку экодома начали строители в парке «Народный» в Нижнем Тагиле. Это первый объект на территории Свердловской области, всего в регионе планируется установить около 10 таких зданий.

В Нижнем Тагиле будут установлены два экодома, один из них появится в парке со стороны улицы Красноармейская. Журналист TagilCity.ru побывал на месте установки объекта. 25 ноября там работало около десятка человек и спецтехника, специалисты «Облкоммунэнерго» подключали экодом к электроэнергии.

Установка Экодома в парке "Народный"Установка Экодома в парке "Народный"
Установка Экодома в парке "Народный"Установка Экодома в парке "Народный"
Установка Экодома в парке "Народный"Установка Экодома в парке "Народный"
Установка Экодома в парке "Народный"Установка Экодома в парке "Народный"
Установка Экодома в парке "Народный"
Фото: TagilCity.ru

Каркас здания уже установлен, оно достаточно компактное и сделано из фанеры. Вход в экодом будет организован с нескольких сторон. После окончания работ там начнется раздельный сбор отходов.

Помимо этого в одном из помещений будут проводиться встречи тагильчан с экологами и лекции по сохранению природы. Также жители города смогут посещать различные мастер-классы и экоигры. На них специалисты расскажут, для чего и как можно вторично использовать бытовые отходы.

Установка Экодома в парке "Народный"Установка Экодома в парке "Народный"
Установка Экодома в парке "Народный"Установка Экодома в парке "Народный"
Установка Экодома в парке "Народный"Установка Экодома в парке "Народный"
Установка Экодома в парке "Народный"Установка Экодома в парке "Народный"
Установка Экодома в парке "Народный"
Фото: Компания "Рифей"

Сейчас регоператор «Рифей» набирает желающих трудоустроиться в команду для работы в экодоме и рассматривает различные предложения по организации мероприятий и внутреннего пространства.

Самые интересные идеи дополнят программу и внутреннее пространство экодома, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефону 8 (982) 940-11-79 или на почту [email protected]

Тагильчане примут участие в создании экологического проекта «Экодом»
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#Евгения Сафина#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область#Мусор#Сортировка#Парк Народный#Рифей
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