Первый в Свердловской области экодом устанавливают в Нижнем Тагиле

Помимо этого в одном из помещений будут проводиться встречи тагильчан с экологами и лекции по сохранению природы. Также жители города смогут посещать различные мастер-классы и экоигры. На них специалисты расскажут, для чего и как можно вторично использовать бытовые отходы.