Первый в Свердловской области экодом устанавливают в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле будут установлены два экодома, один из них появится в парке со стороны улицы Красноармейская. Журналист TagilCity.ru побывал на месте установки объекта. 25 ноября там работало около десятка человек и спецтехника, специалисты «Облкоммунэнерго» подключали экодом к электроэнергии.
Каркас здания уже установлен, оно достаточно компактное и сделано из фанеры. Вход в экодом будет организован с нескольких сторон. После окончания работ там начнется раздельный сбор отходов.
Помимо этого в одном из помещений будут проводиться встречи тагильчан с экологами и лекции по сохранению природы. Также жители города смогут посещать различные мастер-классы и экоигры. На них специалисты расскажут, для чего и как можно вторично использовать бытовые отходы.
Сейчас регоператор «Рифей» набирает желающих трудоустроиться в команду для работы в экодоме и рассматривает различные предложения по организации мероприятий и внутреннего пространства.
Самые интересные идеи дополнят программу и внутреннее пространство экодома, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефону 8 (982) 940-11-79 или на почту [email protected]