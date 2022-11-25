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Причины аномальных холодов в Свердловской области назвал эксперт

Сегодня, 09:47
Фото: 1MI
Экстренное предупреждение из-за похолодания до -30 градусов объявлено в Свердловской области. До 29 ноября ожидаются морозы.

С чем именно связано резкое понижение температуры объяснил эксперт в области метеорологии Алексей Пулин в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По его словам, в Свердловской области похолодание связано с холодным антициклоном. Он усиливается над Сибирью. В пятницу, 25 ноября, с отходом этого циклона на восток, его влияние распространится на свою Свердловскую область.

Также 25 ноября центр циклона будет находиться в районе ЯНАО, а на выходных сместится в сторону Западной Сибири.

В Нижнем Тагиле ожидается похолодание до -19 градусов. При этом днем потеплеет до -13…-10 градусов. В выходные не ожидается снегопадов, а также прогнозируется безветренная погода.

30-градусные морозы ожидаются в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Экология#Новости УрФО#Екатеринбург#Нижний Тагил#Свердловская область#ГГО и пригород#Мороз#Снег#Погода
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