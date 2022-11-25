С чем именно связано резкое понижение температуры объяснил эксперт в области метеорологии Алексей Пулин в своем Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По его словам, в Свердловской области похолодание связано с холодным антициклоном. Он усиливается над Сибирью. В пятницу, 25 ноября, с отходом этого циклона на восток, его влияние распространится на свою Свердловскую область.
Также 25 ноября центр циклона будет находиться в районе ЯНАО, а на выходных сместится в сторону Западной Сибири.
В Нижнем Тагиле ожидается похолодание до -19 градусов. При этом днем потеплеет до -13…-10 градусов. В выходные не ожидается снегопадов, а также прогнозируется безветренная погода.