РЭО: Отходы сделают укладку дорог на 25% дешевле

Опыт использования резиновой крошки при строительстве дорог в Российской Федерации составляет более 70 лет. Работы по применению резиновой крошки при устройстве покрытия из асфальта и бетона начались в 30–40-е годы прошлого столетия. А с начала текущего века примерно шесть структур изготавливали на основе резиновой крошки модификаторы битума и асфальтобетона. В наши дни существует порядка 10 стандартов и СТО. В РФ за последние пять лет, используя такой модификатор, уложили примерно 15 миллионов квадратных метров шоссе, сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.