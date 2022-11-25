РЭО: Отходы сделают укладку дорог на 25% дешевле

По мнению представителей Российского экологического оператора, Россия может прийти к аналогичным показателям. Об этом информирует vedomosti.ru.
Опыт использования резиновой крошки при строительстве дорог в Российской Федерации составляет более 70 лет. Работы по применению резиновой крошки при устройстве покрытия из асфальта и бетона начались в 30–40-е годы прошлого столетия. А с начала текущего века примерно шесть структур изготавливали на основе резиновой крошки модификаторы битума и асфальтобетона. В наши дни существует порядка 10 стандартов и СТО. В РФ за последние пять лет, используя такой модификатор, уложили примерно 15 миллионов квадратных метров шоссе, сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
РФ обладает сведениями об опыте Беларуси. Там смогли доказать снижение себестоимости асфальтобетонных смесей на четверть. Несомненно, Россия тоже может прийти к таким показателям. Для этого нужно как можно чаще использовать вторичное сырье при строительстве дорог, резюмировал Буцаев.
Отметим, что резиновая крошка на 39% повышает устойчивость к колееобразованию, на 43% — к усталостному трещинообразованию. Исследования показывают, что эта технология на 10% повышает предел прочности на растяжение при изгибе и на 15% — показатели динамического модуля упругости. Срок службы дорожных покрытий увеличивается в 1,5−2 раза.
В нынешнем году специалисты РЭО начали работать над программой «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022−2030 годы». Согласно программе в прокладке дорог начнут применять материалы, полученные из строительных и других видов отходов. К 2030 году данный показатель должен составить 40%.