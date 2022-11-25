РЭО работает над расширение функционала электронной торговой площадки

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев сообщил, что расширение функционала сделает электронную биржу, работающую на домене РЭО, более удобной для пользователей. Контрагенты могут размещать лоты, совершать сделки по переработке отходов, купле-продажи вторичного сырья и вторичных ресурсов. Основная задача Биржи ВМР — сделать сферу обращения с отходами и РОП максимально прозрачными. Таким образом можно будет отследить весь путь отходов — от образования до утилизации, пишет 360tv.ru.
Теперь в разделе «Лоты» к ним можно прикреплять фотографии. Появилась нотификация — на почту присылают сообщения о приближении сроков подписания протоколов и договоров, а также при отказе от предложения по лоту и закрытии лота организатором. Есть и другие важные дополнения, в том числе отображение комиссии по завершении льготного периода.
Нотификацию ввели и в разделе «Тарифы». Она предупреждает о приближении срока оплаты. Как и про «даунгрейдинг» тарифного плана.
Возглавляющий проект «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов рассказал, что в личном кабинете пользователя можно теперь добавлять географические координаты. Помимо этого, в кабинете отображаются средства, которые заморожены в сделках.
Для работы на бирже требуется обязательная идентификация в соответствующем реестре в ЕФГИС УОИТ. Также туда поступают сведения о каждой сделке.
Отмечается, что Биржу ВМР разработали в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».