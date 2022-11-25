РЭО работает над расширение функционала электронной торговой площадки

Теперь в разделе «Лоты» к ним можно прикреплять фотографии. Появилась нотификация — на почту присылают сообщения о приближении сроков подписания протоколов и договоров, а также при отказе от предложения по лоту и закрытии лота организатором. Есть и другие важные дополнения, в том числе отображение комиссии по завершении льготного периода.