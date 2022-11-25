РЖД заплатил 2 миллиона рублей экс-сотруднику за отрезанные ноги под Ачитом

Мужчина, у которого есть супруга и двое детей, решил обратиться в суд с иском на РЖД. Он потребовал выплатить ему 3 миллиона рублей, в пользу супруги – 700 тысяч рублей и в пользу каждого из детей по 150 тысяч рублей.