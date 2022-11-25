РЖД заплатил 2 миллиона рублей экс-сотруднику за отрезанные ноги под Ачитом

ЧП случилось в апреле прошлого года в районе станции Уфимка Ачитского района. Леонид был работником дистанции инженерных сооружений железной дороги. В тот день ехал на работу на электричке, но заговорился со знакомым и проехал свою станцию. Поэтому к месту работы он пошел пешком, сообщает Свердловский областной суд.
В какой-то момент он получил железнодорожную травму – ему ампутировало обе голени. Как все произошло, узнать было невозможно, так как у мужчины стерлись из памяти события того дня. Свидетелей и видеокамер рядом не оказалось.
Мужчине пришлось уволиться с работы и учиться ходить на протезах.
В составленном работодателем ОАО «РЖД» акте произошедшее названо несчастным случаем на производстве. Также там отмечено, что работодатель не обеспечил функционирование системы управления охраны труда в полном объеме.
Мужчина, у которого есть супруга и двое детей, решил обратиться в суд с иском на РЖД. Он потребовал выплатить ему 3 миллиона рублей, в пользу супруги – 700 тысяч рублей и в пользу каждого из детей по 150 тысяч рублей.
Ответчик не согласился с решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Он просил снизить размер компенсации морального вреда. Свердловский областной суд отметил, что присужденная сумма компенсации морального вреда является разумной и справедливой.
Решением Красноуфимского районного суда исковые требования были удовлетворены частично. С ОАО «РЖД» в пользу Леонида было взыскано 2 миллионов рублей.