С погибшей из-за катания на снегокате девушкой простились в Белоярском

Гонки по сельским дорогам — популярное развлечение у молодых жителей поселка из-за малого автомобильного трафика. В тот день позади «паровозика» из ледянок, который устроили юноши и девушки, на «двенадцатой» ехал дядя девушки. Кристина упала прямо перед машиной, а мужчина не успел среагировать. Свердловчанка скончалась по пути в медицинское учреждение.