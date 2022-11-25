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С погибшей из-за катания на снегокате девушкой простились в Белоярском

Сегодня, 05:45
Фото: 1MI
22-летняя Кристина каталась на снегокате. Детские сани были привязаны к автомобилю, которым управлял пьяный водитель. В какой-то момент девушка не удержалась и попала под колеса машины родного дяди. Похороны прошли в Белоярском 25 ноября.

Гонки по сельским дорогам — популярное развлечение у молодых жителей поселка из-за малого автомобильного трафика. В тот день позади «паровозика» из ледянок, который устроили юноши и девушки, на «двенадцатой» ехал дядя девушки. Кристина упала прямо перед машиной, а мужчина не успел среагировать. Свердловчанка скончалась по пути в медицинское учреждение.

Издание Е1 со ссылкой на ГИБДД сообщает, что прав не было ни у водителя «девятки», который вез зацеперов, ни у наехавшего на Кристину родственника. Последнего их временно лишили. Сейчас расследованием произошедшего занимаются компетентные органы.

Катание на снегокате закончилось гибелью 22-летней свердловчанки
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Сбором средств на похороны занимались товарищи погибшей. Панихида прошла вблизи дома в Белоярском, где жила Кристина.

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