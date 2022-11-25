С погибшей из-за катания на снегокате девушкой простились в Белоярском

Гонки по сельским дорогам — популярное развлечение у молодых жителей поселка из-за малого автомобильного трафика. В тот день позади «паровозика» из ледянок, который устроили юноши и девушки, на «двенадцатой» ехал дядя девушки. Кристина упала прямо перед машиной, а мужчина не успел среагировать. Свердловчанка скончалась по пути в медицинское учреждение.
Издание Е1 со ссылкой на ГИБДД сообщает, что прав не было ни у водителя «девятки», который вез зацеперов, ни у наехавшего на Кристину родственника. Последнего их временно лишили. Сейчас расследованием произошедшего занимаются компетентные органы.
Сбором средств на похороны занимались товарищи погибшей. Панихида прошла вблизи дома в Белоярском, где жила Кристина.