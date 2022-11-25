Семья с шестью детьми претендует на орден «Родительской славы» в Нижнем Тагиле

Среди детей — трое самостоятельных и еще трое тех, кто только проходит учебу в Нижнем Тагиле. Так, самый старший — Владислав, — является сотрудником «Машиностроительного завода «Арсенал» и учредителем команды КВН «Серьезное намерение» в Санкт-Петербурге. Второй ребенок по старшинству — Ольга — живет в родном городе и трудоустроена воспитателем. Замыкает тройку взрослых детей Андрей, который трудится в НТМК также, как и отец. В этом году молодой человек вернулся со срочной службы домой. Трое маленьких — Павел, Алексей и Тимофей, — пока ещё учатся.