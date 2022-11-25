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Семья с шестью детьми претендует на орден «Родительской славы» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 03:42
Фото: 1MI
Мэрия Нижнего Тагила утвердила кандидатуру многодетной семьи (от четырех человек), которая будет номинирована на получение ордена «Родительская слава». В 2022 году номинанткой стала семья Бойковых, в которой воспитывается 6 детей.

Главу семьи зовут Юрий Александрович, он работает на ЕВРАЗ НТМК. Мама, Светлана Владимировна, трудится на железной дороге. Именно ОАО «РЖД» подготовило ходатайство о награждении семьи.

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Среди детей — трое самостоятельных и еще трое тех, кто только проходит учебу в Нижнем Тагиле. Так, самый старший — Владислав, — является сотрудником «Машиностроительного завода «Арсенал» и учредителем команды КВН «Серьезное намерение» в Санкт-Петербурге. Второй ребенок по старшинству — Ольга — живет в родном городе и трудоустроена воспитателем. Замыкает тройку взрослых детей Андрей, который трудится в НТМК также, как и отец. В этом году молодой человек вернулся со срочной службы домой. Трое маленьких — Павел, Алексей и Тимофей, — пока ещё учатся.

Административная комиссия, во главе которой заседал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, проголосовала «за» Бойковых в полном объеме. Теперь семье предстоит поучаствовать в областном этапе конкурса «Родительская слава».

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На сегодняшний день в Нижнем Тагиле проживает 4034 многодетных семей, в которых растет 13 441 ребенок. Город два года подряд отправляет пары с четырьмя и более детьми для получения ордена. Если медаль будет вручена, тагильчане получат единовременные выплаты в 200 и 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Дети#Многодетная семья#Орден#Владислав Пинаев#Город
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