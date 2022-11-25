TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Школьнику грозит до 5 лет тюрьмы за лжеминирование школ в Алапаевске

Сегодня, 06:23
Фото: 1MI
16-летний школьник из Алапаевска решил развлечься и совершил ряд лжеминирований. Из-за преступления юноши были закрыты местные образовательные учреждения, а также школы в городе Чехов и в Оренбурге. Правонарушителю грозит до пяти лет тюрьмы, а его родителям — крупный штраф.
Здания госслужб и бизнес-центр «заминировали» неизвестные в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Следователи считают, что девятиклассник действовал с мая по сентябрь 2022 года. Перед началом преступной деятельности школьник познакомился с человеком, скрывающимся за псевдонимом «Шимо». Товарищ передал несовершеннолетнему схему, по которой он якобы мог безнаказанно развлекаться.

В качестве первого эксперимента перенявший опыт юноша с личного телефона устроил переполох в одном из учебных заведений Оренбурга, — сообщил TagilCity.ru начальник пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Неизвестный «заминировал» Ганину Яму у Екатеринбурга
Узнать подробнее

Однако использование TOR-браузера и VPN не помогло жителю Алапаевска скрыть след преступных действий от правоохранительных органов. Юношу из неполной многодетной семьи задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области и ФСБ. Ранее близкие лжеминера в поле зрения правоохранителей не попадали.

Читайте также:
В Заречном «заминировали» школыПьяная девушка в шутку «заминировала» кафе в Тавде и села на 3 годаКировский суд в Екатеринбурге «заминировали»

Старшекласснику вменяют заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Уголовное дело подразумевает до 5 лет лишения свободы или крупный денежный штраф родственникам. В данный момент проходит расследование всех обстоятельств случившегося. 16-летний школьник из Алапаевска раскаялся и сознался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

#Анна Варнакина#Криминал#Эксклюзив#Алапаевск#Дети#Лжеминирование#Валерий Горелых#Полиция
Подпишитесь
Число вакансий на предприятиях в Нижнем Тагиле выросло после мобилизации
Вчера, 08:45
Экс-директор школы №70 в Тагиле избежала уголовной ответственности за мошенничество
23 ноября 11:57
На 20% подорожали за неделю огурцы в Свердловской области
Вчера, 09:49
Новая установка охлаждения газа на ЕВРАЗ НТМК снизит выбросы в Тагиле только на 0,27%
Вчера, 08:00
Депутаты Нижнего Тагила пошли в баню и отменили компенсацию льгот предпринимателям
Вчера, 14:38
Отсутствующий в списках военных житель Тагила получил часть выплат за участие в СВО
Вчера, 10:39