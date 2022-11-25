Школьнику грозит до 5 лет тюрьмы за лжеминирование школ в Алапаевске

Следователи считают, что девятиклассник действовал с мая по сентябрь 2022 года. Перед началом преступной деятельности школьник познакомился с человеком, скрывающимся за псевдонимом «Шимо». Товарищ передал несовершеннолетнему схему, по которой он якобы мог безнаказанно развлекаться.
В качестве первого эксперимента перенявший опыт юноша с личного телефона устроил переполох в одном из учебных заведений Оренбурга, — сообщил TagilCity.ru начальник пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Однако использование TOR-браузера и VPN не помогло жителю Алапаевска скрыть след преступных действий от правоохранительных органов. Юношу из неполной многодетной семьи задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области и ФСБ. Ранее близкие лжеминера в поле зрения правоохранителей не попадали.
Старшекласснику вменяют заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Уголовное дело подразумевает до 5 лет лишения свободы или крупный денежный штраф родственникам. В данный момент проходит расследование всех обстоятельств случившегося. 16-летний школьник из Алапаевска раскаялся и сознался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.