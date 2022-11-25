Школьнику грозит до 5 лет тюрьмы за лжеминирование школ в Алапаевске

16-летний школьник из Алапаевска решил развлечься и совершил ряд лжеминирований. Из-за преступления юноши были закрыты местные образовательные учреждения, а также школы в городе Чехов и в Оренбурге. Правонарушителю грозит до пяти лет тюрьмы, а его родителям — крупный штраф.