Сообщать об опасных горках просят жителей Нижнего Тагила

Так, одно из таких мест для катания ликвидировано в Екатеринбурге. На улице Патриса Лулумбы возле дома № 4В дети катались на опасной горке. Она выходила на проезжую часть. Дети могли в любой момент оказаться под колесами автомобиля. Об этой горке сообщила в ГИБДД очевидица. В течение часа горка была ликвидирована.