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Сообщать об опасных горках просят жителей Нижнего Тагила

Сегодня, 09:05
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Опасные горки Нижний Тагил
Об опасных местах для катания, которые выбирают дети, просят сообщать жителей Нижнего Тагила и Свердловской области. Это касается горок, которые выходят на проезжую часть.

Информацию можно сообщить в администрацию города, а также в дежурную часть полиции по телефонам 02 или 102.

В Свердловской области на данный момент проходит операция «Горка», направленная на профилактику ДТП с участием детей в зимнее время. Сотрудниками ГИБДД проводится обследование на предмет выявления опасных мест для катания. Также информация о горках поступает в Госавтоинспекцию, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. 

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По данным ведомства, именно зимой вероятность дорожно-транспортных происшествий вырастает по причине скатывания детей с горок и наледей, выходящих на дорогу. 

Так, одно из таких мест для катания ликвидировано в Екатеринбурге. На улице Патриса Лулумбы возле дома № 4В дети катались на опасной горке. Она выходила на проезжую часть. Дети могли в любой момент оказаться под колесами автомобиля. Об этой горке сообщила в ГИБДД очевидица. В течение часа горка была ликвидирована.

В ГИБДД напомнили, что ответственность за безопасность детей несут родители. Они должны не только контролировать, но и напоминать о важности соблюдения правил дорожного движения.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Транспорт#Город#Новости УрФО#Нижний Тагил#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Горка#Катание#ГИБДД
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