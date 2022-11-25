Сообщать об опасных горках просят жителей Нижнего Тагила

Информацию можно сообщить в администрацию города, а также в дежурную часть полиции по телефонам 02 или 102.
В Свердловской области на данный момент проходит операция «Горка», направленная на профилактику ДТП с участием детей в зимнее время. Сотрудниками ГИБДД проводится обследование на предмет выявления опасных мест для катания. Также информация о горках поступает в Госавтоинспекцию, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
По данным ведомства, именно зимой вероятность дорожно-транспортных происшествий вырастает по причине скатывания детей с горок и наледей, выходящих на дорогу.
Так, одно из таких мест для катания ликвидировано в Екатеринбурге. На улице Патриса Лулумбы возле дома № 4В дети катались на опасной горке. Она выходила на проезжую часть. Дети могли в любой момент оказаться под колесами автомобиля. Об этой горке сообщила в ГИБДД очевидица. В течение часа горка была ликвидирована.
В ГИБДД напомнили, что ответственность за безопасность детей несут родители. Они должны не только контролировать, но и напоминать о важности соблюдения правил дорожного движения.