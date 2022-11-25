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Строительство нового водопровода у моста на Луганском завершается в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:24
Фото: ООО «Водоканал-НТ»

В Нижнем Тагиле завершают восстановление разрушенного водопровода

В Нижнем Тагиле укладывают новый магистральный водопровод у моста на Луганском проспекте, взамен разрушенного весной 2022 года. Этим занимается ООО «Альмакор Групп».

С апреля 2022 года сети города испытывают сильную нагрузку из-за отсутствия основного магистрального водопровода. По этой причине происходят крупные аварии. К примеру, 17 ноября на улице Аганичева из-за повышенной гидравлической нагрузки прорвало трубопровод диаметром 600 мм. Кроме того, 22 ноября на водопроводе 900 мм на правом берегу Нижнетагильского пруда за Луганским мостом в районе Корабельного мыса произошла утечка. Специалисты ООО «Водоканал-НТ» держат все под своим контролем и устраняют утечку.

Рабочие укладывают новый водоводРабочие укладывают новый водовод
Диаметр труб 1200 ммДиаметр труб 1200 мм
Работы завершат уже скороРаботы завершат уже скоро
После укладки требуется промывка и дезинфекцияПосле укладки требуется промывка и дезинфекция
Рабочие укладывают новый водовод
Фото: ООО «Водоканал-НТ»
Мы регулярно отслеживаем работы, которые ведутся по восстановлению водопровода. Ситуация держится на контроле, — сообщил заместитель директора по производству ООО «Водоканал-НТ» Руслан Кондаков.
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Строительство нового магистрального водопровода уже вовсю ведется. Закончить работы исполнитель планирует в ближайшее время.

Строительство нового водопровода идет, делаем все по проекту. По большому счету, работы уже выполнены. Сейчас мы должны сделать промывку и дезинфекцию построенного водопровода, это делает по договору «Водоканал-НТ». После этого водопровод диаметром 1200 мм будет запущен в работу, — пояснил TagilCity.ru директор филиала «Урал» компании ООО «Альмакор Групп» Вячеслав Назаров.

Видео предоставлено ООО «Водоканал-НТ»

Напомним, в настоящее время магистральный водовод диаметром 700 мм является единственным, поскольку весной 2022 года основной магистральный водовод холодного водоснабжения диаметром 1000 мм был поврежден подрядчиками ООО «Альмакор Групп», именно они занимались укладкой коммуникаций в рамках строительства моста по Луганскому проспекту. В компании утверждали, что поломка произошла по причине изношенности сетей.

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