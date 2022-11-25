Строительство нового водопровода у моста на Луганском завершается в Нижнем Тагиле

С апреля 2022 года сети города испытывают сильную нагрузку из-за отсутствия основного магистрального водопровода. По этой причине происходят крупные аварии. К примеру, 17 ноября на улице Аганичева из-за повышенной гидравлической нагрузки прорвало трубопровод диаметром 600 мм. Кроме того, 22 ноября на водопроводе 900 мм на правом берегу Нижнетагильского пруда за Луганским мостом в районе Корабельного мыса произошла утечка. Специалисты ООО «Водоканал-НТ» держат все под своим контролем и устраняют утечку.