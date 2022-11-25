Строительство нового водопровода у моста на Луганском завершается в Нижнем Тагиле

С апреля 2022 года сети города испытывают сильную нагрузку из-за отсутствия основного магистрального водопровода. По этой причине происходят крупные аварии. К примеру, 17 ноября на улице Аганичева из-за повышенной гидравлической нагрузки прорвало трубопровод диаметром 600 мм. Кроме того, 22 ноября на водопроводе 900 мм на правом берегу Нижнетагильского пруда за Луганским мостом в районе Корабельного мыса произошла утечка. Специалисты ООО «Водоканал-НТ» держат все под своим контролем и устраняют утечку.
Мы регулярно отслеживаем работы, которые ведутся по восстановлению водопровода. Ситуация держится на контроле, — сообщил заместитель директора по производству ООО «Водоканал-НТ» Руслан Кондаков.
Строительство нового магистрального водопровода уже вовсю ведется. Закончить работы исполнитель планирует в ближайшее время.
Строительство нового водопровода идет, делаем все по проекту. По большому счету, работы уже выполнены. Сейчас мы должны сделать промывку и дезинфекцию построенного водопровода, это делает по договору «Водоканал-НТ». После этого водопровод диаметром 1200 мм будет запущен в работу, — пояснил TagilCity.ru директор филиала «Урал» компании ООО «Альмакор Групп» Вячеслав Назаров.
Видео предоставлено ООО «Водоканал-НТ»
Напомним, в настоящее время магистральный водовод диаметром 700 мм является единственным, поскольку весной 2022 года основной магистральный водовод холодного водоснабжения диаметром 1000 мм был поврежден подрядчиками ООО «Альмакор Групп», именно они занимались укладкой коммуникаций в рамках строительства моста по Луганскому проспекту. В компании утверждали, что поломка произошла по причине изношенности сетей.