Свердловчанка пытается вернуть из зоны СВО своего мужа

Первый супруг женщины умер, когда детям было 4 и 9 лет. Позднее она вышла замуж за Евгения, который стал относиться к ее детям, как к своим, и взял на себя обязанности по их содержанию. Позднее у них родился общий ребенок. Сейчас ему два года.