Свердловчанка пытается вернуть из зоны СВО своего мужа

Жительница Полевского Оксана обратилась в военкомат со своей проблемой. Женщина настаивала, чтобы супруга вернули домой. Ведь они вместе воспитывают троих детей, двоих из которых женщина родила при первом браке, сообщает ЕАН.
Первый супруг женщины умер, когда детям было 4 и 9 лет. Позднее она вышла замуж за Евгения, который стал относиться к ее детям, как к своим, и взял на себя обязанности по их содержанию. Позднее у них родился общий ребенок. Сейчас ему два года.
По данным супруги Евгения, мобилизовали мужчину 28 сентября. Сейчас он находится на территории ДНР. Женщина решила требовать возврата мужа домой, так как ей требуется серьезная операция, после которой за ней потребуется уход. Также уход нужен за детьми. Бабушек и дедушек у семьи нет и помочь кроме супруга Оксане некому.
В военкомате Полевского заверили женщину, что шансы на возврат при таких обстоятельствах есть. Ее заявление переслали в областной военкомат. Одновременно с этим Евгений также написал рапорт с просьбой уволить со службы.