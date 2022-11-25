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Свердловская область сохранила позиции инвестиционно привлекательного региона

Сегодня, 11:00
Фото: unsplash.com
Свердловская область получила «Средний уровень инвестиционной привлекательности» (B-1) в федеральном рейтинге. Так, регион имеет высокий потенциал с умеренным риском. Обо всем по порядку — в материале TagilCity.ru.

Эксперты агентства «Эксперт РА» исследовали субъекты Российской Федерации по нескольким показателям: инфраструктурный, финансовый, социальный, экономический, а также показатель состояния окружающей среды.

Так, инвесторы, приходящие в тот или иной регион, смотрят инфраструктуру со всех сторон: начиная от производства и технологий, заканчивая социальной отраслью. Кроме того, экономика региона важна для инвестиционного потенциала: она отражает умение региона эффективно заниматься производственно-хозяйственное деятельностью. В каждом из критериев определены свои лидеры и аутсайдеры.

Свердловская область вошла в топ-9 по интегральной оценке финансовых ресурсов. Это значит, что в регионе высоки значения налоговых и неналоговых доходов на душу населения, а также низка доля долга к этим доходам и доля просроченной кредиторской задолженности предприятий.

Фото: raexpert.ru

В августе губернатор региона Евгений Куйвашев утвердил перечень 72 инвестиционных проектов на 2022–2023 годы с общим объемом вложений 1,66 трлн рублей. Каждый из них имеет стратегическое значение для социально-экономического развития региона. Ожидается, что эффект от их реализации будет достигнут в среднесрочной перспективе.

В перечень входят:

  • 10 проектов — горно-металлургический комплекс;
  • 8 проектов — машиностроительный комплекс;
  • 2 проекта — химический комплекс и фармацевтическая промышленность;
  • 2 проекта — лесопромышленный комплекс;
  • 6 проектов — развитие коммунальной инфраструктуры и переработка отходов;
  • 4 проекта — здравоохранение;
  • 4 проекта — физическая культура и спорт;
  • 1 проект — культура
  • 3 проекта — информационные технологии, научные исследования и разработки;
  • 14 проектов — транспортно-логистический комплекс;
  • 4 проекта — строительство жилья;
  • 5 проектов — агропромышленный комплекс;
  • 6 проектов — специальная инфраструктура для инвестора;
  • 3 проекта — сфера туризма и индустрии гостеприимства.

В Нижнем Тагиле планируется инвестировать в проект по сохранению, реставрации и приспособлению к современному использованию «Единый многофункциональный  музейный центр», а также в проекты по строительству многофункционального легкоатлетического манежа в Дзержинском районе и созданию мусоросортировочного комплекса.

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