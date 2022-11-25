Свердловская область сохранила позиции инвестиционно привлекательного региона

Так, инвесторы, приходящие в тот или иной регион, смотрят инфраструктуру со всех сторон: начиная от производства и технологий, заканчивая социальной отраслью. Кроме того, экономика региона важна для инвестиционного потенциала: она отражает умение региона эффективно заниматься производственно-хозяйственное деятельностью. В каждом из критериев определены свои лидеры и аутсайдеры.