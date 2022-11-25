Свердловская область сохранила позиции инвестиционно привлекательного региона

Эксперты агентства «Эксперт РА» исследовали субъекты Российской Федерации по нескольким показателям: инфраструктурный, финансовый, социальный, экономический, а также показатель состояния окружающей среды.
Так, инвесторы, приходящие в тот или иной регион, смотрят инфраструктуру со всех сторон: начиная от производства и технологий, заканчивая социальной отраслью. Кроме того, экономика региона важна для инвестиционного потенциала: она отражает умение региона эффективно заниматься производственно-хозяйственное деятельностью. В каждом из критериев определены свои лидеры и аутсайдеры.
Свердловская область вошла в топ-9 по интегральной оценке финансовых ресурсов. Это значит, что в регионе высоки значения налоговых и неналоговых доходов на душу населения, а также низка доля долга к этим доходам и доля просроченной кредиторской задолженности предприятий.
В августе губернатор региона Евгений Куйвашев утвердил перечень 72 инвестиционных проектов на 2022–2023 годы с общим объемом вложений 1,66 трлн рублей. Каждый из них имеет стратегическое значение для социально-экономического развития региона. Ожидается, что эффект от их реализации будет достигнут в среднесрочной перспективе.
В перечень входят:
В Нижнем Тагиле планируется инвестировать в проект по сохранению, реставрации и приспособлению к современному использованию «Единый многофункциональный музейный центр», а также в проекты по строительству многофункционального легкоатлетического манежа в Дзержинском районе и созданию мусоросортировочного комплекса.