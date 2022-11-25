Тагильчанка инвестировала 111 тысяч рублей в мошенников

Тагильчанка сообщила, что на данный момент у нее нет такой суммы. Тогда представитель инвесткомпании согласился на 3,8 тысячи рублей, однако пояснил, что такой суммы для открытия брокерского счета недостаточно. Далее тагильчанке предложили внести еще денег, что она и сделала. Следующим предложения стало увеличить инвестиционный счет, и она перевела 100 тысяч рублей.