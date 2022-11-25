Тагильчанка инвестировала 111 тысяч рублей в мошенников

59-летняя тагильчанка увидела в соцсети предложение об инвестировании и возможности заработать на этом. После перехода по ссылке она ввела свои личные данные. Далее с ней связался якобы сотрудник компании и предложил внести первоначальный взнос — 150 долларов, рассказал начальник следственного управления МУ МВД «Нижнетагильское» полковник юстиции Ахсар Келехсаев.
Тагильчанка сообщила, что на данный момент у нее нет такой суммы. Тогда представитель инвесткомпании согласился на 3,8 тысячи рублей, однако пояснил, что такой суммы для открытия брокерского счета недостаточно. Далее тагильчанке предложили внести еще денег, что она и сделала. Следующим предложения стало увеличить инвестиционный счет, и она перевела 100 тысяч рублей.
В какой-то момент она заподозрила обман и попросила об обратном выводе средств. Ей ответили отказом и перестали выходить на связь. Тагильчанка поняла, что стала жертвой мошенников и написала заявление в полицию.
Напомним, подобным образом мошенники обманули 76-летнюю жительницу Каменска-Уральского, пообещав ей заработок на покупке и продаже акций. В результате пенсионерка лишилась более 6 млн рублей.