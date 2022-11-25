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Тагильчанка инвестировала 111 тысяч рублей в мошенников

Сегодня, 10:52
Фото: 1MI
Жительница Нижнего Тагила решила вложить в инвестиционную компанию 111 тысяч рублей. Однако это оказалась очередной мошеннической схемой.

59-летняя тагильчанка увидела в соцсети предложение об инвестировании и возможности заработать на этом. После перехода по ссылке она ввела свои личные данные. Далее с ней связался якобы сотрудник компании и предложил внести первоначальный взнос — 150 долларов, рассказал начальник следственного управления МУ МВД «Нижнетагильское» полковник юстиции Ахсар Келехсаев.

Тагильчанка сообщила, что на данный момент у нее нет такой суммы. Тогда представитель инвесткомпании согласился на 3,8 тысячи рублей, однако пояснил, что такой суммы для открытия брокерского счета недостаточно. Далее тагильчанке предложили внести еще денег, что она и сделала. Следующим предложения стало увеличить инвестиционный счет, и она перевела 100 тысяч рублей.

В какой-то момент она заподозрила обман и попросила об обратном выводе средств. Ей ответили отказом и перестали выходить на связь. Тагильчанка поняла, что стала жертвой мошенников и написала заявление в полицию.

Напомним, подобным образом мошенники обманули 76-летнюю жительницу Каменска-Уральского, пообещав ей заработок на покупке и продаже акций. В результате пенсионерка лишилась более 6 млн рублей.

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#Анна Григорьева#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил#Мошенники#Обман
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