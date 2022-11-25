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«Тепловой» мрак в Еланском гарнизоне: люди замерзают в квартирах без отопления

Сегодня, 07:11
Фото: 1MI

Жители Еланского гарнизона планируют жаловаться Путину на холодные батареи

Жители Еланского гарнизона пожаловались на «тепловой» мрак в квартирах. Со слов жильцов многоквартирных домов, местная котельная отключена, а столбики термометров останавливаются на 13-и градусах.

В посёлке Елань, где проходило боевое слаживание мобилизованных со всего Урала и Сибири, местные жители жалуются на отсутствующее много лет отопление. С их слов, решить проблему никто не может, а «Энергоресурс» и УК «Сухоложская» перекладывают ответственность друг на друга.

Еланский гарнизон в очередной раз погрузился в «тепловой» мрак, но в этом году с особым ужасом. Во всем городке просто пропало отопление — люди замерзают, — жалуется автор, пожелавший сохранить анонимность.
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От бессилия люди планируют обращаться к президенту России Владимиру Путину и просят Минобороны, Генпрокуратуру и «Первый канал» обратить внимание на проблему.

Звонила в Москву, они говорят, что у нас все прекрасно. Губахин им отчитывается, что тепло подается в полном объеме! — возмущается Валерия Р. в сообществе «Еланский Гарнизон».
#Анна Варнакина#Происшествия#Елань#Батареи#Холод#Владимир Путин#Жалоба
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