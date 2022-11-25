«Тепловой» мрак в Еланском гарнизоне: люди замерзают в квартирах без отопления

В посёлке Елань, где проходило боевое слаживание мобилизованных со всего Урала и Сибири, местные жители жалуются на отсутствующее много лет отопление. С их слов, решить проблему никто не может, а «Энергоресурс» и УК «Сухоложская» перекладывают ответственность друг на друга.