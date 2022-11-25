Ульяна Савро. Чемпионка соревнований по боксу среди юниорок в России

Впервые женский демонстрационный поединок по боксу был представлен широкой публике на Олимпиаде в 1904 году в Сент-Луисе, США. Тогда большинство зрителей крайне негативно восприняли попытку женщин поставить себя на одну ступень с мужчинами.
Начало возрождению женского бокса положила Шведская Ассоциация боксёров-любителей, которая санкционировала соревнования для женщин в 1988 году. В 1996 году на ринг профессионального бокса вышла Кристи Мартин. Поединок был проведен в качестве разогрева перед боем известных боксеров Майка Тайсона и Френка Бруно. Бой пришелся по вкусу большинству аудитории, вызвав шквал эмоций. После этого британская ассоциация боксёров-любителей санкционировала первые женские соревнования по боксу в 1997 году.
13 августа 2009 года Международный олимпийский комитет принял решение включить женский бокс в программу Лондонской Олимпиады-2012. Зрители Олимпиады 2012 года могли наблюдать за поединками женщин в трех весовых категориях. Девушки достигли успеха, женский бокс признали, как отдельную дисциплину.
Среди чемпионок женского бокса особое место среди российских болельщиков занимает Наталья Рогозина. На счету боксерши победы над такими именитыми оппонентками, как Лора Рэмси и Ива Вестон. Среди лучших женщин боксеров с мировым именем следует отметить Лейлу Али — дочь легендарного Мухаммеда Али. В официальных 24 матчах она 21 раз одерживала победу, а в 2002 году удостоилась звания Суперчемпиона среднего веса.
Энн Вольф получила звание «Самый сильный нокаут в истории женского бокса». В 26 встречах она 16 раз отправляла соперниц на настил ринга. Сегодня Энн занимается тренерской деятельностью и популяризирует женский бокс.
Правила женского бокса совсем немного отличаются от мужского. Например, в женском боксе больше весовых категорий. Также, есть отличия в экипировке: помимо шортов, майки, капы, защитного шлема, перчаток и тейпов, которые одинаковы для всех, женщины одевают пояс контрастного по сравнению с формой цвета (такое ограничение введено ввиду того, что женский бокс исключает удары в нижнюю часть тела), а также, в качестве обязательного элемента экипировки выступает протектор груди, который представляет собой специальный пластмассовый корсет. Его надевает каждая девушка, участвующая в поединке. Поэтому многие спортсменки предпочитают не наносить удары по корпусу, так как это практические бесполезно, а сразу в голову. В результате зрелищность поединка повышается.
Ульяна Савро родилась в городе Дебальцево, Донецкой области. В городе было немного секций и Ульяне пришлось выбирать между танцами и боксом. В итоге свой выбор она остановила на боксе, несмотря на то, что вся её семья была против. Только отец поддержал выбор Ульяны в тот момент. Однако примерно через год, когда Ульяна хотела бросить бокс мама, которая изначально была против занятий дочери этим видом спорта сказала: «Раз выбрала — иди до конца».
Ульяна прислушалась к словам мамы. Три года подряд она становилась победительницей первенства Донецкой Народной Республики и два года подряд — соревнований Ростовской области, к 2021 году смогла стать финалистом первенства России, а в 2021 году завоевала золотую медаль международного турнира по боксу в Сербии. Сейчас Ульяна учится на I курсе Академии физической культуры и спорта Южного федерального университета. На чемпионате в Иркутске участвовала в весовой категории 54 кг. Помимо этого, спортсменка выполнила норму мастера спорта.
Ульяна говорит, что на Донбассе живут люди с сильным характером, привыкшие работать в шахтах, приученные к тяжелому физическому труду, который, как убеждена Ульяна, воспитывает характер. Ульяна любит свой город и гордится регионом, который воспитал ее и позволил стать той, кем она является.