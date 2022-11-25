Валерий Лимаренко: Наша техника поможет военнослужащим, задействованным в зоне СВО

Отметим, глава региона держит все вопросы по обеспечению мобилизованных сахалинцев и курильчан всем необходимым на личном контроле и требует того же от руководителей муниципалитетов и районов. Для военнослужащих закупается экипировка и техническое оснащение. По указанию главы региона семьям частично мобилизованных сахалинцев и курильчан выплачивают единовременно по 300 тысяч рублей. Дома родных и близких воинов обходят волонтёры, чтобы собрать просьбы, которые решаются в индивидуальном порядке – помочь с ремонтом, с дровами, трудоустроиться или попасть на приём к узкому специалисту в поликлинику.