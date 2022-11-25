Валерий Лимаренко: Наша техника поможет военнослужащим, задействованным в зоне СВО

В Сахалинской области по поручению губернатора Валерия Лимаренко приступили к массовому выпуску беспилотных летательных аппаратов.
Инновационное производство боевых и учебных дронов размещено на базе специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований (СКБ САМИ). Глава региона отметил, что опытные образцы БПЛА уже прошли испытания на местных полигонах. Замечания и предложения бойцов учтены при разработке летательных аппаратов.
Валерий Лимаренко выразил уверенность, что новая техника поможет сахалинским и курильским военным, задействованным в зоне СВО.
– Важная особенность – в цехе собирают именно ту модель квадрокоптера, управлению которой островные бойцы обучаются на Успеновском военном полигоне. Эту технику сахалинцы и курильчане возьмут с собой в зону проведения СВО. До конца года планируем собрать до 100 беспилотных летательных аппаратов. С января начнётся промышленное производство – объемы выпуска постепенно будут увеличены в несколько раз, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
Стоит отметить, что новое высокотехнологичное производство, созданное по инициативе главы региона, будет обеспечивать не только нужды Минобороны. Боевые беспилотники можно применять в разведке, для наблюдения, слежения, обнаружения целей. Планируется выпуск и моделей для гражданских направлений, например для сельского хозяйства, доставки грузов.
Для производства дронов применяют инновационные решения – это касается и материалов, и технологических процессов. Например, ряд деталей изготавливают из углепластика с помощью 3D-принтеров. Мало того, островные учёные и инженеры изучают возможность применения материалов из вторсырья – переработанных пластиковых бутылок, крышек. Получился бы хороший пример замкнутого цикла производства.
Также на базе инновационного производства намечено организовать учебный класс, в котором будет проходить подготовка технических специалистов и инструкторов по управлению дронами.
Портал Sakh.online напоминает, что по поручению Валерия Лимаренко на Сахалине создали тренировочную базу для обучения мобилизованных управлению беспилотниками. Недавно губернатор лично вручил первой группе воинов сертификаты операторов БПЛА.
Отметим, глава региона держит все вопросы по обеспечению мобилизованных сахалинцев и курильчан всем необходимым на личном контроле и требует того же от руководителей муниципалитетов и районов. Для военнослужащих закупается экипировка и техническое оснащение. По указанию главы региона семьям частично мобилизованных сахалинцев и курильчан выплачивают единовременно по 300 тысяч рублей. Дома родных и близких воинов обходят волонтёры, чтобы собрать просьбы, которые решаются в индивидуальном порядке – помочь с ремонтом, с дровами, трудоустроиться или попасть на приём к узкому специалисту в поликлинику.