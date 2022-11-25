Великая Донецкая лихорадка уже была и ждет нас впереди

Во-первых, Донбасс находится в очень выгодном положении. Здесь изобилие природных ресурсов. Кроме того, с точки зрения геополитики он занимает ключевую точку. Азовское море очень далеко выдается на север, а лесостепная и степная зоны очень удачны как для передвижения войск, так и для ведения сельского хозяйства. Великий степной коридор, который идет от Монголии и заканчивая Венгрией наиболее узкий в районе Донбасса между Таганрогом и Ростовом. Получается, что Донбасс, всегда был центром контактов и центром пересечения различных торговых и военных путей. Они шли с востока на запад, а также с севера на юг в бассейн Азовского и Черного морей, и в бассейн Каспийского моря. Именно через эту территорию России. Отсюда также шли войска, которые двигались на Северный Кавказ.