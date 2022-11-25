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Впервые в истории фигуристка из Нижнего Тагила взяла Гран-при России

Сегодня, 15:54
Фото: Федерация фигурного катания Свердловской области
Елизавете Лабутиной всего 13 лет, однако она уже стала финалисткой России по фигурному катанию и завоевала Гран-при. Воспитанница СШ «Юпитер» первой в истории Нижнего Тагила достигла настолько высоких баллов.
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Произвольную программу на состязаниях среди кандидатов в мастера спорта среди юниоров в Перми Елизавета «откатала» без единой ошибки. Суммарный результат за два выступления (на которых школьница заняла второе и третье места) составил 193,49 балла. Итогом стало «золото».

На данный момент тренировки жительницы Нижнего Тагила проходят не только в местной школе, но и в столице Свердловской области. Среди достижений девушки — выполненные всевозможные тройные прыжки. Далее она перейдет к четверным.

Елизавета ЛабутинаЕлизавета Лабутина
Елизавета ЛабутинаЕлизавета Лабутина
Елизавета Лабутина
Фото: Федерация фигурного катания Свердловской области
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Подобный результат — первый в истории Нижнего Тагила, сообщают ИА «Все новости» со ссылкой на президента фигурного катания Свердловской области Владислава Уткина.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Спорт#Фигурное катание#Гран-при#Золото
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