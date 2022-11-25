Впервые в истории фигуристка из Нижнего Тагила взяла Гран-при России

Произвольную программу на состязаниях среди кандидатов в мастера спорта среди юниоров в Перми Елизавета «откатала» без единой ошибки. Суммарный результат за два выступления (на которых школьница заняла второе и третье места) составил 193,49 балла. Итогом стало «золото».
На данный момент тренировки жительницы Нижнего Тагила проходят не только в местной школе, но и в столице Свердловской области. Среди достижений девушки — выполненные всевозможные тройные прыжки. Далее она перейдет к четверным.
Подобный результат — первый в истории Нижнего Тагила, сообщают ИА «Все новости» со ссылкой на президента фигурного катания Свердловской области Владислава Уткина.