Выпускники вуза-банкрота в Екатеринбурге не могут доказать подлинность своих дипломов

Однако сделать это у них не получается, пишет Е1. Например, девушка Анастасия, закончившая обанкротившийся институт, должна была поставить апостиль на диплом. Вуз она закончила в 2010 году. Данных о том, что она действительно окончила университет, не нашлось.
Выяснилось, что институт не передал информацию в Федеральный реестр документов об образовании. Поэтому диплома Анастасии не нашлось. Причина – банкротство вуза три года назад.
Управляющая по делу о банкротстве Ольга Рущицкая отметила, что она не имеет таких полномочий. По её словам, директор института не передал ей никаких документов по учреждению. Поэтому бывшим студентам придется обращаться в суд.