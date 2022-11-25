Женщину с редким осложнением после операции спасли медики из Екатеринбурга

По словам врача СОКБ №1 Павла Чаплюка, у женщины не было никаких жалоб на самочувствие. К врачам она пришла для того, чтобы ее планово осмотрели. То, что пациентка нуждается в операции, выяснилось после проведения компьютерной томографии.