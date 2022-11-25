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Женщину с редким осложнением после операции спасли медики из Екатеринбурга

Сегодня, 08:07
Фото: 1MI
Врачи из Екатеринбурга спасли пожилую пациентку от внутреннего кровотечения. У женщины было осложнение, после проделанной пять лет назад операции.

Тогда ей установили трубку, которую устанавливают в месте расширения сосуда. А на последнем осмотре женщины медики обнаружили, что у пациентки имеется подтекание крови в полость аневризмы, из-за чего она снова стала расти и могла разорваться.

Врачи Свердловской областной клинической больницы провели подобную операцию, которая завершилась успешно, сообщает СОКБ №1.

По словам врача СОКБ №1 Павла Чаплюка, у женщины не было никаких жалоб на самочувствие. К врачам она пришла для того, чтобы ее планово осмотрели. То, что пациентка нуждается в операции, выяснилось после проведения компьютерной томографии.

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Врачи отметили, что такое осложнение можно встретить не чаще чем в 1% случаев после установки стент-графта. Пациентка – жительница Верхних Серег. Операцию она перенесла успешно. Уже на вторые сутки после проведения ее выписали из больницы.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Врачи#Медики#Операция
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