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Жительница Казани назло мужу жестоко избила и выставила на балкон двухлетнюю дочь

Сегодня, 13:48
Фото: 1MI
В Казани женщина избила свою дочь нагло супругу. Также она выставила ее на балкон в полураздетом виде.

Все это женщина сняла на видео, чтобы отправить мужу. Так она хотела его проучить. О произошедшем сообщило издание «Подъем».

Отправляя видеоролик, женщина написала сообщение: «Не был бы таким, нормально бы все было с твоей Анечкой». Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец в курсе происшествия. Она рассказала, что помимо девочки, женщина занимается воспитанием еще и четырехлетнего мальчика.

Также известно, что у женщины есть еще один ребенок, но на него она лишена родительских прав. После ЧП обоих детей, проживающих с ней, отправили в больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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Омбудсмен отправила заявление в полицию.

#Елена Озерова#Происшествия#Ребенок#Избиение#Месть
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