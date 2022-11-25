Жительница Казани назло мужу жестоко избила и выставила на балкон двухлетнюю дочь

Все это женщина сняла на видео, чтобы отправить мужу. Так она хотела его проучить. О произошедшем сообщило издание «Подъем».
Отправляя видеоролик, женщина написала сообщение: «Не был бы таким, нормально бы все было с твоей Анечкой». Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец в курсе происшествия. Она рассказала, что помимо девочки, женщина занимается воспитанием еще и четырехлетнего мальчика.
Также известно, что у женщины есть еще один ребенок, но на него она лишена родительских прав. После ЧП обоих детей, проживающих с ней, отправили в больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Омбудсмен отправила заявление в полицию.