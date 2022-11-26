19 двойняшек родились в Нижнем Тагиле в 2022 году

Так, в этом году завершился капремонт в яслях № 10 на Вые, а в 2023 окончат реконструкцию детсада для детей до трех лет на улице Карла Маркса. Помимо этого, уже готовы проекты для строительства пяти новых детсадов. Туда смогут пойти еще 1 050 юных тагильчан, сообщает пресс-служба администрации города.