19 двойняшек родились в Нижнем Тагиле в 2022 году

Также женщин поздравил главврач Демидовской больницы Сергей Овсяников. Им были презентованы средства гигиены, одежда для новорожденных и цветы.
Владислав Пинаев отметил, что забота матери окружает детей с момента рождения и длится всю жизнь, несмотря на трудности, которые могут встретиться.
Пусть ваши детки растут здоровыми и радуют родителей успехами, — сказал мэр.
Сергей Овсянников подчеркнул, что в Перинатальном центре созданы все условия для начала грудного вскармливания младенцев, в этом направлении в роддоме работают специалисты. А в 2022 году центр подтвердил международный статус «Больница, доброжелательная к ребенку».
Пациентки отметили, что важным фактором при принятии решения о рождении детей стали государственные социальные пособия и развитие в Нижнем Тагиле сектора для дошкольников.
Так, в этом году завершился капремонт в яслях № 10 на Вые, а в 2023 окончат реконструкцию детсада для детей до трех лет на улице Карла Маркса. Помимо этого, уже готовы проекты для строительства пяти новых детсадов. Туда смогут пойти еще 1 050 юных тагильчан, сообщает пресс-служба администрации города.