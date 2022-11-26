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19 двойняшек родились в Нижнем Тагиле в 2022 году

Сегодня, 11:20
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
2 876 младенцев появились на свет в Перинатальном центре Нижнего Тагила в 2022 году, врачи приняли 19 двойняшек. Накануне Дня матери глава города Владислав Пинаев поздравил молодых мам новорожденных в медучреждении и вручил им подарки.

Также женщин поздравил главврач Демидовской больницы Сергей Овсяников. Им были презентованы средства гигиены, одежда для новорожденных и цветы.

Владислав Пинаев отметил, что забота матери окружает детей с момента рождения и длится всю жизнь, несмотря на трудности, которые могут встретиться.

Пусть ваши детки растут здоровыми и радуют родителей успехами,  — сказал мэр.
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Сергей Овсянников подчеркнул, что в Перинатальном центре созданы все условия для начала грудного вскармливания младенцев, в этом направлении в роддоме работают специалисты. А в 2022 году центр подтвердил международный статус «Больница, доброжелательная к ребенку».

Пациентки отметили, что важным фактором при принятии решения о рождении детей стали государственные социальные пособия и развитие в Нижнем Тагиле сектора для дошкольников.

Так, в этом году завершился капремонт в яслях № 10 на Вые, а в 2023 окончат реконструкцию детсада для детей до трех лет на улице Карла Маркса. Помимо этого, уже готовы проекты для строительства пяти новых детсадов. Туда смогут пойти еще 1 050 юных тагильчан, сообщает пресс-служба администрации города.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Роддом#Перинатальный центр#День матери#Поздравления#Младенец
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