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Более 453 млн выплат получили семьи мобилизованных свердловчан

Сегодня, 10:52
Фото: 1MI
Более 453 миллиона рублей выплачено семьям жителей Свердловской области, которые участвуют в спецоперации на Украине. Уже проведено 22,6 тысячи платежей.

В Департаменте информационной политики Свердловской области напомнили, что все выплаты назначаются автоматически, как только списки получателей попадают в Министерство социальной политики. Однако, если платежи не приходят или задерживаются, родственники военнослужащих могут обратиться в отделение соцполитики по месту жительства.  

Так, согласно постановлению правительства Свердловской области, единовременную выплату в 20 тысяч рублей получает каждая семья мобилизованного. Такая же сумма выделена на каждого из несовершеннолетних детей.

Возможные причины отсутствия выплат мобилизованным названы в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Частичная мобилизация в России#Общество#Свердловская область#Выплаты#Военные#Деньги#Льготы и выплаты мобилизированным
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