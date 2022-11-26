Более 453 млн выплат получили семьи мобилизованных свердловчан

В Департаменте информационной политики Свердловской области напомнили, что все выплаты назначаются автоматически, как только списки получателей попадают в Министерство социальной политики. Однако, если платежи не приходят или задерживаются, родственники военнослужащих могут обратиться в отделение соцполитики по месту жительства.