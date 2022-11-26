Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* признан иноагентом

На сайте ведомства указано, что Ройзман* выполняет функцию иноагента Украины при осуществлении политической деятельности. В списке он находится под номером 61, добавлен бывший мэр столицы Урала туда 25 ноября 2022 года. В этот же день иноагентами признаны еще пять человек, в том числе адвокат Илья Новиков*.
Евгений Ройзман* был задержан в августе 2022 года за дискредитацию военных сил РФ. В его офисе и квартире силовики провели обыски, а самого политика арестовали. Предполагалось, что он будет этапирован в Москву, но этого не произошло. Ройзман* был отпущен из зала суда, но теперь ему запрещено посещать публичные мероприятия.
* — признаны иноагентами на территории Российской Федерации.