Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* признан иноагентом

Евгений Ройзман* был задержан в августе 2022 года за дискредитацию военных сил РФ. В его офисе и квартире силовики провели обыски, а самого политика арестовали. Предполагалось, что он будет этапирован в Москву, но этого не произошло. Ройзман* был отпущен из зала суда, но теперь ему запрещено посещать публичные мероприятия.