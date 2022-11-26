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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* признан иноагентом

Сегодня, 09:54
Соцсети Евгения Ройзмана
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* попал в список физических лиц — иноагентов. Вместе с ним Министерство юстиции РФ добавило еще пять человек.

На сайте ведомства указано, что Ройзман* выполняет функцию иноагента Украины при осуществлении политической деятельности. В списке он находится под номером 61, добавлен бывший мэр столицы Урала туда 25 ноября 2022 года. В этот же день иноагентами признаны еще пять человек, в том числе адвокат Илья Новиков*.

Евгений Ройзман* был задержан в августе 2022 года за дискредитацию военных сил РФ. В его офисе и квартире силовики провели обыски, а самого политика арестовали. Предполагалось, что он будет этапирован в Москву, но этого не произошло. Ройзман* был отпущен из зала суда, но теперь ему запрещено посещать публичные мероприятия.

* — признаны иноагентами на территории Российской Федерации.

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман освобожден в зале суда по делу о дискредитации ВС РФ
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