Мать и двое детей на авто с тонировкой и без ОСАГО попали в ДТП в Нижнем Тагиле

Оба водителя оказались трезвыми и привлекались в этом году по четыре раза за превышение скорости. Мужчина, находившийся за рулем Haval, пояснил, что девушка не включила указатель поворота. Однако она рассказала сотрудникам ГИБДД, что поворотник был включен. Причиной аварии стало то, что она слишком поздно посмотрела в зеркало заднего вида.