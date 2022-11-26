Мать и двое детей на авто с тонировкой и без ОСАГО попали в ДТП в Нижнем Тагиле

Две иномарки столкнулись днем 25 ноября на выезде с Вагонки в сторону Верхней Салды. Там водитель Haval столкнулся с Mazda, которая поворачивала налево. За рулем японской иномарки находилась 24-летняя девушка, а в салоне — два несовершеннолетних ребенка.
В результате 6-летняя девочка из Mazda получила ушиб бедра, госпитализация ей не понадобилась. Также на заднем сиденье автомобиля был малолетний ребенок, который не пострадал. Оба ребенка перевозились в детских креслах.
Оба водителя оказались трезвыми и привлекались в этом году по четыре раза за превышение скорости. Мужчина, находившийся за рулем Haval, пояснил, что девушка не включила указатель поворота. Однако она рассказала сотрудникам ГИБДД, что поворотник был включен. Причиной аварии стало то, что она слишком поздно посмотрела в зеркало заднего вида.
Также водитель Mazda получила штрафы за отсутствие полиса ОСАГО и неправильную тонировку иномарки, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.