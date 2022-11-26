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Охраннику выбило глаз при стрельбе в бизнес-центре «Манхэттен» в Екатеринбурге

Сегодня, 09:06
Фото: 1MI

Неизвестные открыли стрельбу в бизнес-центре в Екатеринбурге

Как минимум два человека пострадали при стрельбе в бизнес-центре «Манхэттен» в Екатеринбурге. Одному из охранников при переделе имущества выбило глаз, другой получил ранение в спину.

По словам очевидцев, стрельбу из боевого оружия устроили лица кавказской внешности вечером 25 ноября. У них были как травматические пистолеты, так и предмет, похожий на дробовик. В результате один из мужчин получил ранение в руку и голову, ему выбило глаз. Второму охраннику пули попали в спину. Оба пострадавшие госпитализированы.

Две управляющие компании уже несколько лет делят БЦ «Манхэттен». Накануне сотрудники УК «Кировская» выгнали из здания УК «Аурурс». При этом они сослались на решение суда.

На месте ЧП работала полиция. Теперь в правоохранительных органах начато следствие, полицейские устанавливают подробности произошедшей стрельбы, пишет Е1.

Люди в камуфляже с молотками избили охрану БЦ «Манхэттен» в Екатеринбурге
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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Полиция#Стрельба#Пистолет
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