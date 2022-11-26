По словам очевидцев, стрельбу из боевого оружия устроили лица кавказской внешности вечером 25 ноября. У них были как травматические пистолеты, так и предмет, похожий на дробовик. В результате один из мужчин получил ранение в руку и голову, ему выбило глаз. Второму охраннику пули попали в спину. Оба пострадавшие госпитализированы.
Две управляющие компании уже несколько лет делят БЦ «Манхэттен». Накануне сотрудники УК «Кировская» выгнали из здания УК «Аурурс». При этом они сослались на решение суда.
На месте ЧП работала полиция. Теперь в правоохранительных органах начато следствие, полицейские устанавливают подробности произошедшей стрельбы, пишет Е1.