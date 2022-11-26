По словам очевидцев, стрельбу из боевого оружия устроили лица кавказской внешности вечером 25 ноября. У них были как травматические пистолеты, так и предмет, похожий на дробовик. В результате один из мужчин получил ранение в руку и голову, ему выбило глаз. Второму охраннику пули попали в спину. Оба пострадавшие госпитализированы.