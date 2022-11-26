Раненых на СВО сверловчан будут привлекать к работе в военкоматах

Он отметил, что ранее депутаты Государственной думы выступили с инициативой привлекать ветеранов спецоперации к работе в военкоматах. Эту идею поддержал президент России Владимир Путин. Во время встречи с матерям военнослужащих он пообещал рассмотреть это предложение.