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Раненых на СВО сверловчан будут привлекать к работе в военкоматах

Сегодня, 12:30
Фото: 1MI
Военнослужащих Свердловской области, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине, будут привлекать к работе в военкоматах. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов, который занимается проблемами мобилизованных жителей региона.

Он отметил, что ранее депутаты Государственной думы выступили с инициативой привлекать ветеранов спецоперации к работе в военкоматах. Эту идею поддержал президент России Владимир Путин. Во время встречи с матерям военнослужащих он пообещал рассмотреть это предложение.

Во время проверки было выявлено более тысячи нарушений в выплатах мобилизованным свердловчанам. Сейчас, для решения проблемы, данные передаются в военные комиссариаты частями.

Между тем, в правительстве Свердловской области заявили, что переводы с единовременными выплатами получили более 22,6 тысяч семей военных. В общей сложности на их поддержку направлено свыше 453 миллионов рублей.

Более 453 млн выплат получили семьи мобилизованных свердловчан
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#Евгения Сафина#Операция на Украине#Свердловская область#Военные#Деньги#Мобилизованные
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