Раненых на СВО сверловчан будут привлекать к работе в военкоматах

Он отметил, что ранее депутаты Государственной думы выступили с инициативой привлекать ветеранов спецоперации к работе в военкоматах. Эту идею поддержал президент России Владимир Путин. Во время встречи с матерям военнослужащих он пообещал рассмотреть это предложение.
Во время проверки было выявлено более тысячи нарушений в выплатах мобилизованным свердловчанам. Сейчас, для решения проблемы, данные передаются в военные комиссариаты частями.
Между тем, в правительстве Свердловской области заявили, что переводы с единовременными выплатами получили более 22,6 тысяч семей военных. В общей сложности на их поддержку направлено свыше 453 миллионов рублей.