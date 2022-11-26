Смотреть в окно и на термометры будут энергетики ради тепла в домах жителей Тагила

По результатам совещания было принято несколько решений. Теперь снижать или повышать температуру теплоносителя энергетики будут в два раза чаще. При этом, опираться они станут не на текущую температуру воздуха, а с учетом прогноза синоптиков на следующие полсуток, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.