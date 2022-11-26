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Смотреть в окно и на термометры будут энергетики ради тепла в домах жителей Тагила

Сегодня, 08:02
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле энергетики усилят контроль за теплом в домах жителей

С приходом морозов значительно увеличилось число заявлений о ненадлежащем качестве отопления от жителей Нижнего Тагила.

Жители Нижнего Тагила стали чаще жаловаться на проблемы с отоплением с приходом холодов. Глава города Владислав Пинаев провел совещание по вопросам теплоснабжения.

Энергетики пояснили, что основной причиной роста количества заявлений становится то, что в начале отопительного сезона, когда на улице еще тепло, в квартиры по техническим особенностям приходится подавать воду в 60 градусов. Поэтому в домах температура обычно составляет более 25 градусов.

С наступлением морозов в квартирах становится холоднее примерно на 5 градусов, а это достаточно чувствительно для тагильчан.

При этом, все заявления о холодных квартирах отрабатывают управляющие компании и поставщики тепла, а результаты устранения проблемы проверяют сотрудники администраций Ленинского, Тагилстроевского и Дзержинского районов.

По результатам совещания было принято несколько решений. Теперь снижать или повышать температуру теплоносителя энергетики будут в два раза чаще. При этом, опираться они станут не на текущую температуру воздуха, а с учетом прогноза синоптиков на следующие полсуток, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Отопление#Энергетики#Совещание#Холод#Батарея#Владислав Пинаев
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