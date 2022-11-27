Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман* отказался обжаловать статус иноагента

Адвокат Владислав Идамжапов рассказал «Интерфаксу», что сторона защиты не согласна с внесением Ройзмана* в реестр иностранных агентов, однако обжаловать решение не собирается по причине того, что считает затею бессмысленной.
Напомним, что бывший градоначальник Екатеринбурга попал в перечень лиц, действующих в интересах зарубежных стран, 25 ноября текущего года. Кроме него список пополнился ещё пятью фамилиями. Адвокаты, защищающие Ройзмана*, считают, что Минюст действовал незаконно.
*признан иностранным агентом.