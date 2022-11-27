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Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман* отказался обжаловать статус иноагента

Сегодня, 09:29
Фото: 1MI
Бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана*, политического и общественного деятеля, признали физическим лицом — иноагентом. Защита экс-главы городской думы отказалась от процедуры обжалования статуса, однако с ним не согласилась.

Адвокат Владислав Идамжапов рассказал «Интерфаксу», что сторона защиты не согласна с внесением Ройзмана* в реестр иностранных агентов, однако обжаловать решение не собирается по причине того, что считает затею бессмысленной.

Напомним, что бывший градоначальник Екатеринбурга попал в перечень лиц, действующих в интересах зарубежных стран, 25 ноября текущего года. Кроме него список пополнился ещё пятью фамилиями. Адвокаты, защищающие Ройзмана*, считают, что Минюст действовал незаконно.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* признан иноагентом
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*признан иностранным агентом.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Общество#Евгений Ройзман#Иноагент#Минюст#Реестр#Адвокат
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