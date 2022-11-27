Жители Екатеринбурга заявили о наборе в ЧВК «Вагнер» через соцсети

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» (мужчины и женщины от 18 лет) начали замечать в новостной ленте рекламу от ЧВК «Вагнер». Военная компания разыскивает медсестер и бойцов, которые отправятся в зону спецоперации из Екатеринбурга.