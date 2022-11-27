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Жители Екатеринбурга заявили о наборе в ЧВК «Вагнер» через соцсети

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» (мужчины и женщины от 18 лет) начали замечать в новостной ленте рекламу от ЧВК «Вагнер». Военная компания разыскивает медсестер и бойцов, которые отправятся в зону спецоперации из Екатеринбурга.

Люди рассказывают, что неоднократно замечали рекламный баннер от «Вагнера». Об этом сообщил екатеринбуржец Алексей изданию «Курс дела».

Желающим примкнуть к частной организации предлагают трехмесячную подготовку, а после — официальное принятие в ряды ЧВК с получением жетона «Кровь, Честь, Родина, Отвага».

Источник: 79 заключенных из колонии № 13 в Нижнем Тагиле отправились в ЧВК
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Медицинским сестрам предлагают работу в операционных рядом с линией фронта. За это обещают платить зарплату в 300 тысяч рублей. Среди условий: УЗИ-навигация, рентген и участие в хирургических вмешательствах.

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Младшим медицинский персонал из Екатеринбурга, который откликнется на объявление, должен быть готов выехать в зону проведения спецоперации ВС РФ на Украине уже 3 декабря.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Военные#СВО#Медсестра#Реклама#Общество
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