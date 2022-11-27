Жители Екатеринбурга заявили о наборе в ЧВК «Вагнер» через соцсети

Люди рассказывают, что неоднократно замечали рекламный баннер от «Вагнера». Об этом сообщил екатеринбуржец Алексей изданию «Курс дела».
Желающим примкнуть к частной организации предлагают трехмесячную подготовку, а после — официальное принятие в ряды ЧВК с получением жетона «Кровь, Честь, Родина, Отвага».
Медицинским сестрам предлагают работу в операционных рядом с линией фронта. За это обещают платить зарплату в 300 тысяч рублей. Среди условий: УЗИ-навигация, рентген и участие в хирургических вмешательствах.
Младшим медицинский персонал из Екатеринбурга, который откликнется на объявление, должен быть готов выехать в зону проведения спецоперации ВС РФ на Украине уже 3 декабря.