Глава Нижнего Тагила поздравил женщин с Днем матери

Мама — это самое святое, главное и важное в нашей жизни. Я от всего сердца поздравляю всех мам с праздником, с Днем матери. Желаю любви и уважения детей, простого женского счастья, здоровья и мирного неба над головой, — обратился к матерям градоначальник Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Ранее матерей поздравил глава Демидовской больницы Нижнего Тагила Сергей Овсяников. Главный врач рассказал, что за текущий год в городе родилось 2 876 юных тагильчан, среди которых 19 двойняшек. В честь праздника роженицам Перинатального центра вручили букеты, одежду для малышей и другие подарки.