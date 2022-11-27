TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Глава Нижнего Тагила поздравил женщин с Днем матери

Сегодня, 08:07
Фото: 1MI
В честь Дня матери, который весь мир отмечает сегодня, 27 ноября, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на видео поздравил матерей города.
Мама — это самое святое, главное и важное в нашей жизни. Я от всего сердца поздравляю всех мам с праздником, с Днем матери. Желаю любви и уважения детей, простого женского счастья, здоровья и мирного неба над головой, — обратился к матерям градоначальник Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
19 двойняшек родились в Нижнем Тагиле в 2022 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Как поздравить маму в День матери: теплые слова, настоящая забота и свободное времяМедики Свердловской области провели уникальную операцию двухмесячному младенцуЕкатеринбургские врачи спасли новорожденного младенца и его маму

Ранее матерей поздравил глава Демидовской больницы Нижнего Тагила Сергей Овсяников. Главный врач рассказал, что за текущий год в городе родилось 2 876 юных тагильчан, среди которых 19 двойняшек. В честь праздника роженицам Перинатального центра вручили букеты, одежду для малышей и другие подарки.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Город#Эксклюзив#Владислав Пинаев#День матери#Мама#Праздник#Поздравление
Подпишитесь
Тагильчане жалуются на заоблачные цены на воду в буфете Ледового дворца
25 ноября 15:24
Новый способ уклонения от отправки на спецоперацию придумали мобилизованные в Елани
25 ноября 11:36
Житель Нижнего Тагила лишился 659 тысяч рублей после звонка из «ФСБ»
25 ноября 11:40
Где НМУ и почему заводы снова коптят? Тагильчане жалуются на выбросы по всему городу
25 ноября 08:27
Число вакансий на предприятиях в Нижнем Тагиле выросло после мобилизации
24 ноября 08:45
Экстремальное импортозамещение: в Нижнем Тагиле шьют мотоэкипировку для гонщиков
25 ноября 11:45