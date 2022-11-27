Глава Нижнего Тагила поздравил женщин с Днем матери

Ранее матерей поздравил глава Демидовской больницы Нижнего Тагила Сергей Овсяников. Главный врач рассказал, что за текущий год в городе родилось 2 876 юных тагильчан, среди которых 19 двойняшек. В честь праздника роженицам Перинатального центра вручили букеты, одежду для малышей и другие подарки.